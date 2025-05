Kako je izbore izgubila istaknuta sisačka SDP-ovka? Izgleda da ju je koštala jedna osobina

Istaknuta SDP-ovka Kristina Ikić Baniček (49) pometena je u Sisku, u prvom krugu lokalnih izbora za gradonačelnika, čime je, nakon 12 godina, prestala njena vladavina sjedištem Sisačko-moslavačke županije. S obzirom na to da je njezin protukandidat i novi gradonačelnik Siska Domagoj Orlić (HDZ) osvojio 10.703 glasova, što je najbolji rezultat ikojeg HDZ-ova kandidata za gradonačelnika u povijesti Siska jer je osvojio čak 4200 glasova više od nje, ovo je, smatraju mnogi, bilo praktički referendumsko izjašnjavanje Siščana protiv njezine vlasti. Opći je dojam da je u Sisku nastala iznimna zasićenost njezinim likom i djelom, s obzirom na veliku sklonost sukobima i manjkom sklonosti za ikakvu suradnju i kompromise. Nakon što je 2013. godine Kristina Ikić Baniček, u jednakom takvom referendumskom izjašnjavanju protiv 13 godina duge vladavine HDZ-ova gradonačelnika Dinka Pintarića osvojila vlast s rekordnih 10.890 glasova (koje kasnije više nikad neće dostići) i svoj prvi od tri mandata gradonačelnice, slijedile su dvije pobjede 2017. i 2021., od kojih je ova druga već nagovještavala određeno nezadovoljstvo Siščana njezinom vladavinom, unatoč nekoliko velikih infrastrukturnih projekata koje je provela u Sisku poput povrata i obnove gradskih bazena u Capragu i izgradnje jedine ledene dvorane u Hrvatskoj.

U međuvremenu su Siščani ostajali masovno blokirani na službenoj stranici Grada Siska zbog običnih pitanja i kritika poput onog o zaprašivanju komaraca ili slično, a njena vlast poprilično loše se postavljala prema svima koji se nisu pravovjerno postavljali prema, ponekad vrlo upitnim odlukama te vlasti, neovisno jesu li to bili sportski klubovi, njihova mladež, udruge i slično. Sve to, uz poneke debakle vezane uz obnovu te zadnju situaciju kojom je podržala ukrajinsku investiciju u megaprojekt prerade pilića u Sisku, a protiv kojeg je prikupljeno 6000 potpisa građana, dovelo je do njezina teškog poraza. Prije nego što je postala gradonačelnica, Kristina Ikić Baniček dokazala se hrabrim istupima protiv tadašnje vlasti HSP-a i HDZ-a u Sisku, koju je kritizirala zbog isto tako često upitnih odluka koje su donosili, pa su zbog toga i izgubili vlast, a ona postala gradonačelnica. Kratkotrajno je bila u Saboru kao zamjenica Borisu Lalovcu 2015. i 2016., a izvorni mandat osvojila je na parlamentarnim izborima 17. travnja 2024. te nastavila obnašati obje funkcije, zastupnice i gradonačelnice, što zakon omogućuje. Od tada koristi saborsku plaću koja iznosi 4518 eura neto, dok je gradonačelničku funkciju obavljala volonterski.

Kristina Ikić Baniček rođena je u Sisku 22. rujna 1975 godine. Tu je završila osnovnu školu i gimnaziju, a na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu kroatologiju i sociologiju. Od 2002. godine radi u Hrvatskom centru za razminiranje kao savjetnica za fondove Europske unije. Prije nego što se 1998. priključila SDP-ovu Forumu mladih, bila je aktivna liberalka i članica HSLS-a, a od 1999. sudjeluje u radu sisačke organizacije SDP-a. Od 2001. do 2005. bila je vijećnica u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije, a od 2005. u dva je mandata bila izabrana za vijećnicu u Gradskom vijeću Siska, gdje biva zamijećena od građana zbog svog rada te SDP, nakon pokušaja Marine Lovrić Merzel da instalira svog kandidata, ipak odlučuje nju kandidirati protiv dugovječnog Dinka Pintarića. Prije toga, 2010. preuzela je gradski odbor stranke.

S Marinom Lovrić Merzel nikad se nije slagala, svaka od njih imala je svoje pobornike u središnjici SDP-a te Ikić Baniček i njen gradski odbor SDP-a neće nimalo oklijevati izbaciti županicu iz članstva čim je ona završila u Remetincu. No, zato ima dobre odnose s aktualnim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Vrlo je odlučna i beskompromisna, zbog čega je i često ulazila u sukob s drugima, a nerijetko je to išlo i na njenu štetu. Imala je okršaje sa sisačkim biskupom Vladom Košićem jer je odbijala uvesti vjerski odgoj u vrtiće, ali i potporu postojećem vjerskom vrtiću u Sisku, sukobljavala se s mnogim HDZ-ovim ministrima, ali i nekim SDP-ovim kolegama zbog unutarstranačkih stvari. I Milana Bandića, u njegovo doba najveće moći, prozivala je zbog "lažnog antifašizma".

– Ne može se biti salonski antifašist, pa po potrebi stavljati antifašistički bedž na rever, a sutradan ga skidati. Antifašizam je stav koji nije podložan raznim interpretacijama zavisno od situacije. Protiv zla se treba boriti uvijek i svugdje, a ne zažmiriti na jedno ili oba oka, ako ti na primjer nedostaje pet ruku u Skupštini – rekla je tako na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici Ikić Baniček jasno se obraćajući tada prisutnome Milanu Bandiću. Zbog svoje otvorene podrške antifašističkom pokretu u 2. svjetskom ratu bila je česta meta desničarskih političara i udruga. No smatrajući kako je uvijek u pravu, ulazila je tako u sukobe i sa sve većim brojem svojih sugrađana koristeći i poluge vlasti za njihovo "kažnjavanje", zabrane pristupa gradskim prostorima i slično. Građani su stoga odlučili to kazniti te su ove nedjelje odabrali HDZ-ova Domagoja Orlića da je zamijeni na čelu Siska.

GALERIJA Kerumovi se modno uskladili. Ovo su odabrali za izlazak na izbore