Radolović: 'Plakala sam, nikad nisam doživjela takvu podršku žena'

Istarski SDP doista ima razloga za slavlje nakon prvog kruga lokalnih izbora budući da su zamijenili mjesta s IDS-om kad je riječ o izborima za gradonačelnika Pule i župana. Peđa Grbin u drugom će krugu odmjeriti snage s aktualnim gradonačelnikom, nezavisnim Filipom Zoričićem, dok je SDP-ova Sanja Radolović u konkurenciji za prvu istarsku županicu s bivšim IDS-ovcem, odnosno nezavisnim Borisom Miletićem.

Slična podrška birača

Rezultati nedjeljnih izbora pokazuju da imaju otprilike sličnu podršku birača. U drugom krugu, u kojem nema više kandidata Možemo, ni HDZ-a, pa ni IDS-ova Dalibora Pausa, bit će poznato čiji će bazen biti sklon kojoj opciji i tko će u međuvremenu od poraženih poslati poruku koga podržati u drugom krugu. Suradnja SDP-a i Možemo pokazala se dobrom u Pazinu, u kojem Suzana Jašić iz Možemo zahvaljujući toj koaliciji ima šanse u drugom krugu osvojiti drugi mandat na čelu Pazina. To što IDS na ovim lokalnim izborima nije dogovorio nikakvu suradnju s SDP-om kao u nekih ranijim prilikama, pokazalo se kobnim za IDS, koji je, prvi put od kada postoji, ostao bez šanse da ima svog župana. Boris Miletić je zadnji u ime IDS-a osvojio mandat župana, no u tijesnoj borbi s kandidatom SDP-a, da bi kasnije izišao iz stranke. Upravo je Miletića, bez obzira na sve, Ivan Jakovčić na zadnjem saboru stranke predložio da bude nezavisni kandidat kojeg će podržati IDS, što je većina u stranci odbila. Pa, iako mnogi smatraju da je Dalibor Paus donio nužnu promjenu u način vođenja stranke, budući da ju je vodio transparentno i otvoreno, to ipak nije bilo dovoljno za veći odmak od starih trasa koje je IDS zacrtao do sada. S obzirom na to da stranka nema u drugom krugu ni kandidata za prvog čovjeka Pule, Dalibor Paus je u izbornoj noći podnio ostavku na mjesto predsjednika stranke i najavio da će se za Istru i dalje boriti, ali u Saboru, gdje je stranka, podsjetimo, očekivala tri, ali dobila povjerenje za dva kandidata, pa su neki već i tada tražili njegovu ostavku. Ipak, stranka ga je nakon toga podržala. Stranku čekaju novi izbori, izgledni je predsjednik drugi IDS-ov saborski zastupnik Loris Peršurić, a pitanje je hoće li i za koga pozvati svoje birače da ukažu povjerenje u drugom krugu.

– Nažalost, podjele unutar IDS-a urodile su plodom – kazao je Paus u izbornoj noći. Hoće li se podjele nastaviti ili je odlazak nekolicine članova IDS-a zadnjih tjedana u tabor Borisa Miletića bilo konačno čišćenje stranke te tko će biti novi predsjednik i koji će način vođenja stranke preuzeti, označit će budućnost Istarskog demokratskog sabora. Možemo je, primjerice, jako loše prošao u Istri, posebno u Puli, u kojoj je Dušica Radojčić podržala Filipa Zoričića prije četiri godine, no mandat su im obilježile stalne svađe u kojima je Zoričić prozivan, zbog čega je u izbornoj noći kazao da bi ubuduće mogao koalirati sa svima osim s Dušicom Radojčić.

– Rezultati su odlični, ja protiv velike stranke. Meni je to kompliment što sam u drugom krugu s Peđom Grbinom. Zahvalan sam svojim sugrađankama i sugrađanima. Ja ću ostati u drugom krugu apsolutno afirmativan, pozitivan. Kao što sam svaki dan funkcionirao s građanima ove četiri godine. Jer samo svakodnevna komunikacija s građanima jamči uključenost zajednice u izgradnju Pule po mjeri svih njezinih generacija. Promišljat ćemo strateški, socijalno i zeleno. Pružamo ruku suradnje svima onima koji Pulu vide kao uključiv, održiv i siguran grad za sve njezine građane! – poručio je Filip Zoričić.

Zadovoljan i Miletić

Izborima je zadovoljan i Boris Miletić koji je rekao da je rezultat golem uspjeh za njegovu listu i da su u kampanju ušli pozitivno, afirmativno i nudeći kvalitetan program s 11 programskih područja.

– Na listi imamo cijenjene i stručne ljude s kojima možemo voditi Istru. I za mene osobno ovo su drukčiji izbori, bez stranačke mašinerije, zajedno s građanima Istre, koju sam prešao uzduž i poprijeko, i to ne samo pred izbore, već to činim pune četiri godine. Građani su prepoznali rezultate četverogodišnjeg rada i koliko je meni osobno stalo do Istre, najljepše regije na svijetu – poručio je Miletić. Sanja Radolović rekla je da je u ovoj kampanji osjetila snažnu podršku sugrađana, posebno žena.

– Plakala sam kad sam došla u stožer u izbornoj noći. Posebno bih zahvalila mladima i svim ženama. Petnaest godina sam u politici, ali nikad nisam vidjela ovakvu podršku žena. Nikad u povijesti Istarske županije nijedna žena nije bila u drugom krugu. Nadam se da će mi drugi kandidati dati podršku. Protukandidata pozivam na fer i korektnu borbu – kazala je S. Radolović.

