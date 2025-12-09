Ubojica iz Međimurja stigao u Varaždin uz pratnju naoružanih specijalaca

Danas oko 10 sati je iz Slovenije u Hrvatsku predan osumnjičeni za stravičan zločin u Međimurju, Josip Oršuš (40). Slovenske vlasti predale su ga hrvatskoj policiji na granici, uz jaku pratnju do zuba naoružanih specijalaca. Radi se o muškarcu koji je u bijegu nakon što je u četvrtak u romskom naselju Sitnice ubio jednu ženu i teško ranio njezinu sestru.
Osumnjičenik ima opsežnu kriminalnu prošlost, prema podacima policije, 35 prijava i 15 presuda, od kojih su šest bile uvjetne. Po predaji, bit će prebačen u zatvor u Varaždinu, gdje će čekati daljnji tijek istrage i eventualno suđenje, kako prenosi Net.hr. Policija i nadležna tijela iz Hrvatske i Slovenije i dalje rade na rasvjetljavanju svih okolnosti tragedije.
