BORIS MILOŠEVIĆ:

'Kada je grunulo, svi smo zanijemili. Banovina je velika crvena naljepnica'

Milošević je rekao da je do sada prijavljeno 25.000 objekata koji su oštećeni u potresu te da statičari svakodnevno obilaze ostale objekte, no pita se ima li to svrhe kada svaki dan potresu rade nove štete