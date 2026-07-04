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RAZGOVARALI TELEFONOM

Netanyahu i Trump dogovorili sastanak u SAD-u

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets Israeli PM Netanyahu at Trump’s Mar-a-Lago club, in Palm Beach
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/4
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
04.07.2026.
u 03:00

Odnosi između Netanyahua i Trumpa zategnuli su se tijekom rata s Iranom, a čini se da se dvojica čelnika razilaze i oko toga kako dalje postupiti po pitanju rata u regiji

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump dogovorili su se tijekom telefonskog razgovora u petak da će se sastati u SAD-u u bliskoj budućnosti, prema Netanyahuovu uredu. Netanyahu je također čestitao Trumpu 250. obljetnicu neovisnosti SAD-a, naglašavajući bliske veze između dviju zemalja. Izraelski premijer nazvao je pritom Sjedinjene Države jamcem slobode u svijetu, prema izjavi. Odnosi između Netanyahua i Trumpa zategnuli su se tijekom rata s Iranom, a čini se da se dvojica čelnika razilaze i oko toga kako dalje postupiti po pitanju rata u regiji. Netanyahuov ured nije naveo datum planiranog sastanka.
Ključne riječi
sastanak Benjamin Netanyahu Donald Trump SAD Izrael

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