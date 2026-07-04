Netanyahu i Trump dogovorili sastanak u SAD-u

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump dogovorili su se tijekom telefonskog razgovora u petak da će se sastati u SAD-u u bliskoj budućnosti, prema Netanyahuovu uredu. Netanyahu je također čestitao Trumpu 250. obljetnicu neovisnosti SAD-a, naglašavajući bliske veze između dviju zemalja. Izraelski premijer nazvao je pritom Sjedinjene Države jamcem slobode u svijetu, prema izjavi. Odnosi između Netanyahua i Trumpa zategnuli su se tijekom rata s Iranom, a čini se da se dvojica čelnika razilaze i oko toga kako dalje postupiti po pitanju rata u regiji. Netanyahuov ured nije naveo datum planiranog sastanka.