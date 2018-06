Jurio kako bi spasio žrtvu zmijskog ugriza, reakcija policije ga šokirala

Jedan muškarac herojski je spasio žrtvu zmijskog ugriza koja je umirala vozeći kroz krivudave ceste džungle u Gvajani. Ali, policija ga je zaustavila zbog prebrze vožnje i odbila ga pustiti, prenosi DailyMail.

Kevin Rodrigues i njegovi prijatelji Lizzy i Nikhel lovili su u izoliranom dijelu džungle, a kamp su napustili kasno u noći kako bi provjerili svoj brod. Odjednom je Lizzy (19) osjetila da je nešto ugrizlo za nogu, a Kevin je bakljom osvijetlio žbunje kako bi provjerio o čemu se radi. Nemalo se iznenadio kad je shvatio da je riječ o labarijskog zmiji, jednoj od najsmrtonosnijih na svijetu.

- Odmah sam znao da ima vrlo malo vremena za život. Morali smo izvući otrov iz nje i odnijeti je u bolnicu, rekao je Rodrigues.

Odlučili su je odvesti u najbliži medicinski centar koji je bio udaljen sat vremena, ali tamo ih je čuvar odbio primiti jer nije htio buditi medicinske sestre. Onda su se odlučili voziti pet sati kroz nepristupačan teren u džungli kako bi došli do bolnice u Lindenu. Liječnici u Lindenu dali su Lizzy prvu pomoć, ali nisu imali pravi antiotrov kako bi na pravi liječili smrtonosni zmijski ugriz.

Odlučili su se za još jednu 108 km dugu vožnju do Georgetowna, ali ih je zaustavila policija zbog prebrze vožnje u zavojima.

- Objasnio sam policajcu što se dogodilo i da joj je potreban antiotrov, a on mi je na to rekao da to nije njegov problem i da to nije izgovor da prekrši zakon, kaže Kevin.

Rekao je da ih je policajac odbio pustiti, iako je Lizzy umirala na stražnjem sjedalu, a zaprijetio je i da će pretražiti džip. Na sreću, ipak su na vrijeme stigli u Georgetown, a liječnici su uspjeli spasiti Lizzyn život s antiotrovom.