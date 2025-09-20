Julijana Matanović s kćeri na hitnoj provela 10 sati: 'U glavi mi odjekuju riječi iz čekaonice...'

Nakon što je njezina jučerašnja Facebook objava o „nezamislivoj situaciji” u čekaonici hitne pomoći s kćeri izazvala veliku pozornost medija i javnosti, književnica Julijana Matanović ponovno se oglasila na istoj društvenoj mreži.

Naime, dan ranije Matanović je podijelila emotivnu objavu iz koje se dalo naslutiti da njezina 23-godišnja kći Magdalena prolazi kroz teško razdoblje, zbog čega je dobila mnoštvo poruka podrške i želja za brzim oporavkom. Ovako je glasila objava: "Dragi svi, neće me biti jedno vrijeme. U glavi mi odjekuju riječi iz čekaonice hitne službe naše bolnice: Van, van... nakon deset sati čekanja, i to za biće koje bi trebalo studirati, radovati se životu."

U novoj objavi naglasila je da je došlo do nesporazuma te detaljnije opisala što se zapravo dogodilo. Evo što je napisala:

„Isprika! Moja kći nije izbačena s hitne službe, već je samo mojoj pratnji rečeno ‘Van, van… iz čekaonice’. Magdalena je tijekom deset sati u potpunosti obrađena. Portali su moju, zasigurno nespretnu objavu izazvanu brigom, prenijeli kao da se naredba ‘Van’ odnosila na nas obje. Razumijem da hitna ima svoje propise, ali moja je namjera bila da me dijete koje se treslo od bolova barem vidi da sam tu negdje”.

Dodala je kako joj je žao ako je nekoga povrijedila te naglasila da se ne radi o odbijanju pregleda. „Molim prijatelje da ne dijele objave s portala. Nesporazumi ove vrste najmanje mi trebaju u ovom trenutku”, poručila je književnica.