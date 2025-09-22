HRT otvorio natječaj za Doru 2026.: Evo koji su uvjeti i kriteriji žirija

Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavila je pravila za izbor hrvatskoga predstavnika za pjesmu Eurovizije - Dora 2026. Stručni ocjenjivački sud će na temelju javnog natječaja, objavljenog na službenim web stranicama HRT-a koji će biti otvoren od 22. rujna 2025. godine do 23. studenog 2025. godine odabrati 24 pjesme i 4 rezerve. U nastavku donosimo pravila koja je potpisao glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb.

Članak 1

Ovim Pravilima uređuje se postupak natjecanja „DORA 2026." (dalje: DORA 2026.) - izbora originalne pjesme (stihovi i glazba) i hrvatskog predstavnika za „Eurovision Song Contest 2026." (u daljnjem tekstu: Izbor za Pjesmu Eurovizije 2026.). DORA 2026. održava se u organizaciji Hrvatske radiotelevizije (dalje: HRT) u skladu s EBU-ovim Pravilima Izbora za Pjesmu Eurovizije: „2026. ESC Official Rules"

Izrazi koji se u ovim Pravilima koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Natjecanje za DORU 2026. izravno će se prenositi na programima HTV-a, platformi HRTi i na mrežnim stranicama HRT-a www.hrt.hr, u veljači 2026. godine.

U slučaju promjene programske sheme HRT zadržava pravo izmjene programa i termina emitiranja emisija iz prethodnog stavka.

Pjesme za natjecanje za DORU 2026. odabrat će stručni ocjenjivački sud, (u daljnjem tekstu: Stručni ocjenjivački sud) kojeg će odrediti HRT.

Kriterij za odabir pjesama je isključivo umjetnička vrijednost s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Članak 3.

Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja.

Na javni natječaj mogu se javiti autori, izvođači, proizvođači fonograma i druge osobe koje dostave dokaze (suglasnosti) da su uređena autorska, izvođačka i fonogramska prava za prijavljenu pjesmu.

Ako skladatelj i tekstopisac nisu ista osoba, skladatelj je dužan pribaviti pisanu izjavu tekstopisca da dopušta korištenje teksta za prijavu prema ovom natječaju, odnosno osigurati da HRT s tekstopiscem sklopi ugovor o korištenju autorskog djela sukladno traženom u natječaju.

Izvođači - sudionici natjecanja DORA 2026. na dan prijave na javni natječaj / nastupa na poluzavršnici ne smiju biti mlađi od 16 godina.

Izvođači moraju biti državljani Republike Hrvatske te su obvezni predočiti dokaz o istome HRT-u u sklopu prijave na javni natječaj.

Skladba može trajati najviše 3 minute uključujući i odjek zadnjeg tona.

U svakom nastupu može sudjelovati najviše šest osoba. U nastupima nije dozvoljeno korištenje živih životinja.

Na Dori 2026 zabranjeno je korištenje Auto Tunea.

Članak 4.

Prijavitelji su dužni prijave dostaviti putem on-line obrasca dostupnog na službenim web stranicama HRT-a.

Prijava mora sadržavati:

ispunjenu prijavnicu s podacima o autorima i izvođaču/izvođačima (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta i kontakt) koja sadrži potvrdu da prijavitelj razumije i prihvaća odredbe Pravila izbora - „DORA 2026.“ i privolu za obradu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/689 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1),

FINALNU, studijsku, MASTERIRANU snimku skladbe online prijavom u mp3 formatu, s istim izvođačem koji će je izvesti i na DORI 2026., otpjevanu na hrvatskom ili nekom drugom službenom europskom jeziku, kao i tekst prijavljene skladbe,

dokaze (suglasnosti) u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovih Pravila,

izjavu autora teksta u skladu s člankom 3. stavkom 3. ovih Pravila ako je primjenjivo,

izjavu zakonskog zastupnika o suglasnosti za sudjelovanje na natjecanju DORA 2026. u skladu s člankom 3. stavkom 4. ovih Pravila ako je primjenjivo (u prijavnici),

dokaz o hrvatskom državljanstvu izvođača (preslika domovnice ili osobne iskaznice).

službenu press fotografiju.

Formulari potrebni za prijavu na javni natječaj nalaze se na web stranici HRT-­a www.hrt.hr/prijave/dora.

Članak 5.

Podnositelj prijave, koji je nositelj prava na snimci, a čiju je pjesmu odabrao Stručni ocjenjivački sud u skladu sa člankom 2. stavkom 4. ovih Pravila obvezan je dostaviti HRT-u NEMAKSIMIZIRANU snimku u stemovima po pravilima Izbora DORA 2026., koja su skladu s pravilima Izbora za Pjesmu Eurovizije 2026., koja snimka će se koristiti za izvođenje „uživo” na DORI 2026. te napraviti plan scene (stage plan) - označiti približne pozicije izvođača na sceni vodeći pritom računa da je broj izvođača na sceni ograničen na šest osoba te ga dostaviti HRT-u najkasnije do 20. prosinca 2025. godine.

Izvođač čije je pjesme odabrao Stručni ocjenjivački sud moraju imati spremne službene fotografije te biografiju na hrvatskom i engleskom jeziku za korištenje na digitalnim kanalima i to u roku 15 dana od proglašenja rezultata Natječaja.

Rekvizita koju će natjecatelji koristiti mora biti u skladu sa pravilima EBU-a i zadovoljavati uvjete izvedbe scene i tehničke uvjete. Rekvizite mora biti moguće sastaviti na pozornici i rastaviti s nje u periodu od 30 sekundi i s maksimalno 12 osoba na raspolaganju. HRT ima pravo uskratiti korištenje svih rekvizita koji ne ispunjavaju očekivane zahtjeve.

Natjecanje DORA 2026. nije politički događaj. Svi sudionici natjecanja biti će odgovorni kako bi se zaštitili interesi i integritet DORE 2026. i osigurati da DORA 2026. ni u kojem slučaju ne bude ispolitizirana i/ili instrumentalizirana i/ili na bilo koji drugi način dovedena na loš glas.

(5) Svi sudionici natjecanja DORA 2026. osigurat će:

da se tijekom natjecanja DORA 2026. (uključujući na nastupima, tijekom emisija ili proba i u najavnim videozapisima) neće promovirati, istaknuti ili spominjati izravno ili neizravno niti jedna organizacija, institucija, politički ili drugi razlog, tvrtka, robna marka, proizvod ili usluga;

da se niti jedan član njihovog tima ne ponaša na nezakonit, neetičan, neprikladan ili uvredljiv način u svjetlu svojeg sudjelovanja na DORI 2026.

(6) Na nastupima i unutar bilo kojeg službenog prostora i/ili događaja natjecanja DORA 2026. (tj. na mjestu održavanja, press centar (uključujući virtualni press centar), press konferencije itd.) neće biti dopuštene nikakve poruke koje promiču bilo koju organizaciju, instituciju, politički cilj ili drugu tvrtku, marku, proizvode ili usluge). Kršenje ovog pravila može rezultirati diskvalifikacijom i/ili isključenjem.

(7) Tijekom natjecanja DORA 2026. neće biti dopušteni tekstovi, govori i/ili geste političke, komercijalne ili slične prirode. Nije dopušteno psovanje ili drugi neprihvatljivi jezik ili uvredljivo, nezakonito ili neetično ponašanje. Kršenje ovog pravila može rezultirati diskvalifikacijom i/ili isključenjem.

(8) Prethodno navedeno uključuje zabranu bilo kakvih poruka u bilo kojem trenutku u gore navedene svrhe i/ili bilo kakvog nezakonitog, neetičnog, neprikladnog ili uvredljivog ponašanja ili bilo koje druge vrste poruka ili ponašanja koji bi mogli naštetiti integritetu ili ugledu natjecanja DORA 2026. i /ili dovesti natjecanje DORA 2026. na loš glas u svakom trenutku i to:

prije održavanja natjecanja DORA 2026. (tj. od roka za prijavu i tijekom svih pripremnih koraka);

tijekom samog natjecanja DORA 2026. (tj. uključujući, ali ne ograničavajući se na sve službene prostorije natjecanja DORA 2026. ili na događajima kao što je na mjestu održavanja, u Press centru uključujući u Virtualnom press centru i tijekom konferencija za tisak, u delegacijskom prostoru, iza pozornice, itd.);

kao dio nastupa, tijekom bilo kojeg dijela emisija (bilo u eteru ili izvan njega) ili proba (bez obzira na to jesu li emitirane/snimljene;

u najavnim videozapisima;

i/ili u bilo kojoj pomoćnoj komunikaciji bilo kao dio sudjelovanja u natjecanju DORA 2026. ili prije i/ili kao dio odabranog umjetničkog izraza natjecatelja.

(9) Kršenje stavaka od 4. do 8. ovog članka može rezultirati diskvalifikacijom i/ili isključenjem. Mjerodavan za odlučivanje je urednik projekta Dora 2026. Njegova odluka je konačna i izvršna.

Članak 6.

U izravnom prijenosu natjecanja DORA 2026. sudjeluju originalne pjesme koje je odabrao Stručni ocjenjivački sud.

Najbolja pjesma se bira glasovima gledatelja (televoting) i glasovima Stručnog ocjenjivačkog suda.

HRT zadržava pravo određivanja redoslijeda izvođenja skladbi na DORI 2026.

Odluku o broju polufinalnih večeri u izravnom prijenosu i/ili finalnoj večeri, sastavu i načinu izbora žirija, sustavu i načinu glasanja gledatelja (televoting) i stručnog žirija, HRT će regulirati posebnim pravilima najkasnije do 23. siječnja 2026. godine.

Članak 7.

Glazbena izvedba pjesama na izboru DORA 2026. sukladna s Pravilima za 70. natjecanje za pjesmu Eurovizije, biti će s glavnim vokalom izvedenima UŽIVO uz VIŠEKANALNU instrumentalnu matricu u stemovima:

Glavni vokal(i): Glavni pjevač(i) odabrane pjesme nastupit će uživo na pozornici. Ova izvedba mora biti ista kao kanal "Glavni vokal" uključen u višekanalnu snimku, bez drugih elemenata snimljenih na ovoj osnovi. Ovaj kanal služi samo kao referenca i ne smije se koristiti na nastupima uživo.

Glavni vokal(i) - efekti: glas glavnog pjevača može također biti uključen u višekanalnu snimku, ali može sadržavati samo obrađene zvukove u prirodi zvučnih efekata i bez udvostručavanja melodijskih linija glasa uživo, osim u kratkim frazama. Ovaj materijal mora biti uključen kao temelj u višekanalnoj snimci označenoj kao "Glavni vokal - efekti".

“Prateći vokali uživo”: prateći vokal uživo može izvoditi pjevač ili pjevači koji nisu glavni pjevač(i), pjevajući uz dijelove glavne melodije pjesme. Ovo se može izvoditi samo uživo, na pozornici ili izvan nje, i ne može biti uključeno u prethodno snimljene prateće vokale. "Prateći vokal(i) uživo" također može uključivati ​​vokalne harmonije izvedene uživo na pozornici ili izvan nje. Ovaj materijal mora biti uključen, samo kao referenca, kao temelj u snimci s više zapisa označenoj kao "Prateći vokali uživo", ali se ne smije reproducirati u nastupima uživo.

“Prethodno snimljeni prateći vokali”: Prethodno snimljeni prateći vokali mogu sadržavati drugi vokalni prateći materijal, uključujući vokalne harmonije koje izvodi pjevač(i) koji nije glavni pjevač(i), kao i vokalne zvučne efekte. Prethodno snimljeni prateći vokali ne smiju uključivati ​​pjevanje iste melodije koju izvodi glavni pjevač(i) u glavnom vokalu(ima) i ne smiju biti namijenjeni zamjeni ili nepotrebnoj pomoći pjevaču(ima) tijekom izvedbe uživo. na pozornici. Ovaj materijal mora biti uključen kao osnova u višekanalnu snimku označenu kao "Prethodno snimljeni prateći vokali".

(2) Detaljna pravila za isporuku Višekanalne snimke u stemovima biti će predana natjecateljima nakon objave rezultata natječaja.

(3) Natjecateljima na pozornici (bez obzira da li glavni vokal ili prateći vokali ili plesači). nije dopuštena sinkronizacija usana (Lipsync) na takav način da se čini kao da pjevaju cijelu ili veći dio pjesme kada zapravo to ne rade.

(4) Izvorni miks prateće pjesme i stemove pjesme isporučuju svi sudionici do roka za isporuku materijala i podliježu odobrenju glazbenog producenta i voditelja projekta. HRT ima pravo ukloniti ili zatražiti uklanjanje bilo kojeg pratećeg vokala ili kanala u višekanalnoj snimci koji nije po pravilima Dore 2026., a koji bi imao za cilj zamjenu ili neopravdanu pomoć glavnom vokalu tijekom nastupa uživo na pozornici.

(5) Za poštivanje pravila opisanog u stavku 4. ovog članka biti će zadužen glazbeni producent projekta DORA 2026.

Članak 8.

(1) Pobjednik Dore 2026. predstavljat će HRT na predstojećem Eurovisoin Song Contest 2026. u Beču.

(2) HRT će izvođačima pjesme na ESC 2026, o svom trošku (putovanje i smještaj) osigurati nastup na poluzavršnici Izbora za Pjesmu Eurovizije 2026., a u slučaju prolaska, i na završnici Izbora za Pjesmu Eurovizije u svibnju 2026.

Članak 9.

(1) Izvođači koji potpišu ugovor i prihvate nastup na DORI 2026. dužni su:

nastupiti na svim probama DORE 2026., sukladno planu HRT-a,

odazvati se na sudjelovanje u tiskovnim konferencijama u sklopu natjecanja DORA 2026., u skladu s planom rada HRT-a. HRT i izvođači će maksimalno uskladiti termine, no konačni terminski plan priprema i potvrđuje HRT.

(2) HRT se obvezuje izvođačima, sudionicima natjecanja DORA 2026., snositi troškove putovanja od mjesta prebivališta, odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj do mjesta održavanja DORE 2026. i natrag, kao i troškove boravka prema planu rada HRT-a, u skladu s općim aktima HRT-a, te je dužan svim sudionicima natjecanja osigurati jednak tretman.

(3) Izvođači i autori za HRT osnivaju isključiva prava televizijskog snimanja i emitiranja, što znači da do završetka natjecanja DORA 2026. neće pjesme namijenjene programu HRT-a izvoditi na javnim nastupima ili na video ili audio zapisu na drugim televizijskim ili radijskim postajama u zemlji i inozemstvu, kao i na društvenim mrežama, odnosno na svim linearnim i nelinearnim platformama bez posebnog pisanog dopuštenja HRT-a. HRT zadržava pravo objaviti pjesme u cijelosti ili u skraćenom obliku prije održavanja DORE 2026., u svrhu promocije.

(4) Izabrani izvođači na izboru za DORU 2026. moraju HRT-u dostaviti spotove za izabrane pjesme ili lyric video spot najkasnije do 5. siječnja 2026. godine.

(5) Nastup na DORI 2026. bit će prijavljen kao službeni videospot za Izbor za Pjesmu Eurovizije 2026., osim ako izvođač ne dostavi snimljeni spot (koji zadovoljava kriterije odnosno ako videospot zadovoljava uobičajene tehničke kvalitete i ne sadržava nikakve sponzorske i reklamne poruke) prije roka za prijavu materijala EBU-u (početak ožujka 2026.).

(6) Jedna statua Dore dodjeljuje se izvođaču pobjedniku, solistu ili grupi (iznimka su dueti inače samostalnih izvođača gdje svaki dobiva po jednu statuu). Statuu dobivaju i autori glazbe i teksta. Bez obzira koliko je autora, za svaku se kategoriju dodjeljuje jedna statua.

(7) O načinu izvođenja pobjedničke pjesme natjecanja DORA 2026. na Izboru za Pjesmu Eurovizije 2026. odlučit će isključivo HRT. Način izvođenja podrazumijeva, scenski nastup (koreografija), upotrebu rekvizite i pirotehničkih sredstava, odabira dizajna i dizajnera kostima i jezika na kojem će se izvoditi pobjednička pjesma.

Članak 10.

HRT ima pravo izdati domaći CD/DVD i/ili digitalno izdanje, samostalno ili u koprodukciji s nekim od domaćih nakladnika, vlasnici fonograma pjesma na Dori 2026 dužni su potpisati ugovor s odabranim nakladnikom.

HRT zadržava isključivo pravo izbora izvođača, kao i pravo promjene već izabranog izvođača pojedine pjesme do dana početka natjecanja DORA 2026., a naročito u slučaju nemogućnosti nastupa ili postizanja bolje kakvoće izvedbe.

U slučaju da izvođač pobjednik natjecanja DORA 2026. nije u mogućnosti nastupiti na Izboru za Pjesmu Eurovizije 2026. ili suradnja s njim ugrožava nastup HRT na Izboru za Pjesmu Eurovizije 2026., HRT ima pravo po svojem izboru promijeniti izvođača ili prijaviti iduće plasiranu pjesmu sa Dore 2026.

Autori, odabrani izvođači i nositelji prava proizvođača fonograma za DORU 2026. pisanim će ugovorom osnovati za HRT raspolaganje pravima na pjesmu i njezino izvođenje sukladno EBU-ovim Pravilima za 70. natjecanje za pjesmu Eurovizije (2026 ESC Official Rules)

Nakladnici, vlasnici fonograma i mastera (zvučnih) snimki, snimki pratećih instrumenata i vokala i svi drugi mogući nositelji prava nad pobjedničkom pjesmom DORE 2026. dužni su potpisati ugovor s službenim nakladnikom Izbora za pjesmu Eurovizije za neograničeno pravo reprodukcije i distribucije audio digitalnih izdanja (download za PC ili mobilne uređaje) putem Interneta ili mobilnih uređaja, zajedno s ostalim pjesmama sudionicama i za neograničeno korištenje u svim medijima što uključuje pravo na objavljivanje skladbe na diskografskoj kompilaciji (CD/DVD) koju realizira EBU.

Izvođač pobjednik natjecanja DORA 2026 dužan je potpisati suglasnost da se može slučajno pojaviti u dokumentarcu Eurosong 2026. te da se ne protivi i pristaje na takva slučajna pojavljivanja, što može uključivati ​​snimanje iza pozornice, pojavljivanje u necenzuriranim snimkama pred kamerama i općenito bilo koji sadržaj u kojem se umjetnici ili članovi delegacije mogu slučajno pojaviti. U slučaju da se neki umjetnik posebno pojavi u dokumentarcu za Eurosong 2026., produkcijska kuća će ih kontaktirati kako bi osigurala sve dodatne privole i odobrenja koja mogu biti potrebna za njihovo sudjelovanje u dokumentarcu.

Izvođač pobjednik natjecanja DORA 2026. dužan je nastupiti i na DORI 2027. u show programu HRT-a.

Članak 11.

Sudionici natjecanja izbora originalne pjesme (stihovi i glazba) i hrvatskog predstavnika DORE 2026. - autori pjesama, skladatelji, natjecatelji, umjetnici izvođači, vlasnici mastera (zvučnih) snimki, snimki pratećih instrumenata i vokala i svi drugi mogući nositelji prava nad odabranim pjesmama/snimkama, dužni su sklopiti ugovor s HRT-om i za HRT osnovati sljedeća prava:

isključivo i vremenski neograničeno pravo javnog izvođenja Pjesme;

isključivo i vremenski neograničeno pravo izravnog prijenosa i snimanja izvedbe Pjesme u sklopu natjecanja DORA 2026. ili zasebno (audio i video) u vlastitoj proizvodnji ili koprodukciji s trećima, svim sada poznatim tehničkim postupcima ili onima koji će se razviti u budućnosti, neograničeno pravo emitiranja snimke Pjesme (u sklopu natjecanja DORA 2026. ili zasebno), u svim svojim TV i radio programima, putem zemaljske, satelitske ili kabelske televizije, Interneta, mobitela, mobilnih prijamnika i dr., u bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD);

isključivo i vremenski neograničeno pravo korištenja snimke izvedbe Pjesme s natjecanja DORA 2026. (audio i video) nelinearnim sustavom - on demand (na zahtjev) bilo kojim sadašnjim ili budućim tehničkim sustavom (zemaljskim putem, putem kabela, satelita, telefonskom linijom, mobitelom, Internetom, mobilnim prijamnicima i dr.) za prijam i emitiranje na bilo kojoj vrsti uređaja (TV prijamnik, veliki ekran, kompjutorski zaslon, mobitel i dr.) na bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD), uključujući i interaktivni sustav te korištenje na društvenim mrežama;

isključivo pravo izdavanja Pjesme u sklopu izdanja DORA 2026. u vlastitoj proizvodnji ili u koprodukciji s drugim nakladnikom na nosačima zvuka i/ili slike (audio kasete, video kasete, CD, digitalna izdanja i dr.), pravo tiskanja teksta Pjesme u grafičkom obliku;

isključivo pravo prodaje Pjesme, odnosno programa (emisije) koji sadrži Pjesmu RTV organizacijama ili trećima u zemlji i inozemstvu i pravo razmjene takvih programa s RTV organizacijama u zemlji i inozemstvu;

isključivo pravo korištenja audio i video isječaka izvedbe Pjesme s natjecanja DORA 2026. kao inserta u drugim audiovizualnim djelima te TV i radio programima;

pravo prevođenja teksta Pjesme putem tonske obrade ili titlanja na strane jezike;

pravo korištenja Pjesme u sponzoriranim programima te svim promidžbenim programima u svezi natjecanja DORA 2026., uključujući i upload na društvene mreže;

isključivo i vremenski neograničeno pravo snimanja i neograničenog emitiranja te komercijalnog korištenja posebnog TV spota s Pjesmom ili ako neće doći do realizacije TV spota, neograničeno pravo korištenja televizijske snimke Pjesme kao i dorade te snimke za potrebe korištenja EBU-a u svezi s Natjecanjem za Pjesmu Eurovizije 2026.;

isključivo pravo korištenja, reprodukcije, tiskanja i objavljivanja imena, slike, glasa, biografije i fotografija izrađenim u svezi s promocijom Pjesme u svezi s natjecanjem DORA 2026. na neograničeno vrijeme.

Članak 12.

Autori pjesama, skladatelji, tekstopisci, umjetnici izvođači, vlasnici mastera (zvučnih) snimki, snimki pratećih instrumenata i vokala i svi drugi mogući nositelji prava na pobjedničkoj Pjesmi DORE 2026., dužni su se upoznati s Pravilima za 70. natjecanje za Pjesmu Eurovizije te prihvatiti ta Pravila i u skladu s istim osnovati ugovorom za HRT, za slučaj pobjede na DORI 2026., minimalna prava na Pjesmi koja su propisana Pravilima za 70. Natjecanje za Pjesmu Eurovizije.

Članak 13.

Izvođač/izvođači odabrane Pjesme obvezni su u sklopu Izbora za Pjesmu Eurovizije 2026. sudjelovati na konferencijama za tisak i tirkiznom sagu/ceremoniji otvaranja i službenim konferencijama za tisak koje će se održati nakon dvaju polufinala i finala.

Ako izvođači svojom krivnjom ne nastupe u poluzavršnici ili u slučaju daljnjeg plasmana u završnici Izbora za Pjesmu Eurovizije 2026. ili ne ispune preuzete obveze prema HRT-u ili prema organizatoru natjecanja i EBU-u, dužni su HRT-u nadoknaditi svu imovinsku i neimovinsku štetu koja je time nastala.

Izvođač/izvođači odabrane Pjesme obvezni su, ako pobijede u trenutnom izdanju, sudjelovati u sljedećem izdanju kako bi izveli pobjedničku pjesmu Izbora za Pjesmu Eurovizije 2026. na velikom finalu Izbora za Pjesmu Eurovizije 2026. godine (što uključuje sudjelovati u svim povezanim probama, uključujući generalnu probu, predati trofej sljedećem pobjedniku i dr.). Pobjednici Izbora za Pjesmu Eurovizije 2026. Dužni su sudjelovati u sljedećem izdanju osim ako ih EBU ne obavijesti drugačije.

Članak 14.

Slanjem prijave na javni natječaj - DORA 2026. autori, izvođači i proizvođači fonograma potvrđuju da su u cijelosti razumjeli i prihvatili Pravila za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za Pjesmu Eurovizije - „DORA 2026.“.

HRT zadržava pravo ne odabrati niti jednu pjesmu ni izvođača.

Ova Pravila bit će objavljena na WEB stranicama HRT-a.