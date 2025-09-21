Prije 15 godina Hrvatska je izgubila Ivu Bagić, mladu voditeljicu koja je preminula u 25. godini života nakon dugotrajne borbe s tumorom mozga. Poznata po svom zaraznom osmijehu i veseloj naravi, Iva je ostavila neizbrisiv trag u srcima mnogih. Uz televizijsku karijeru, ova talentirana djevojka studirala je pravo, pokazujući izvanrednu snagu i odlučnost. Nakon dijagnoze zloćudnog tumora u 19. godini, Iva je prošla kroz četiri operacije i brojne kemoterapije tijekom posljednjih pet godina života. Nakon inicijalnih tretmana, njezino zdravstveno stanje pokazalo je znakove poboljšanja, pružajući nadu u oporavak.

RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina, a njezina smrt tada je rastužila cijelu Hrvatsku

No 2008. liječnici su ustanovili da se stanje pogoršalo pa su je liječili eksperimentalnom terapijom u Švicarskoj. Liječenje je bilo vrlo skupo pa su njezini kolege i prijatelji organizirali humanitarnu akciju kako bi joj financijski pomogli. Prvi put nakon što je zbog liječenja izgubila kosu, ekskluzivno je na naslovnici časopisa Story otkrila svoj novi imidž. Tada 21-godišnja voditeljica "Vremenske prognoze" i "Salta" na RTL televiziji otkrila je da je snagom duha uspjela nadjačati opaki tumor na mozgu, ali nažalost, četiri godine nakon tog intervjua je preminula.

Lijepa Iva tada je u velikom intervjuu otkrila zašto je odlučila obrijati glavu te kako se bori s teškom bolešću. – Trebala sam hitno podšišati kosu, a problem je bio u tome što mi, ako je podšišam, jedan dio opet ostaje ćelav. Tako da su mi u salonu Glamour predložili da se ošišam na ćelavo i pristala sam. U svemu tome dobro je što su mi na RTL-u dopustili da posljednjih nekoliko emisija snimam s maramama. Svojim ćelavim izgledom oduševljena sam zato što sam to oduvijek htjela – ispričala je Iva Bagić.

– Izgurat ću ja to, kao i do sada. U početku mi je bilo jako mučno, povraćala sam, hvatala me nesvjestica i temperatura. Baš loše. Onda sam, zahvaljujući infuzijama medrola, uspjela to nekako prebroditi. A i našla sam lijek koji ublažuje mučnine prilikom kemoterapije – otkrila je tada voditeljica. Voditeljica se vrlo brzo nakon liječenja vratila na posao, a ostala je zapamćena kao uvijek vesela i nasmijana. – Da. Silno sam se željela vratiti na posao i još jednom zahvaljujem gospodinu Mainuschu na ukazanoj prilici. Na poslu doista uživam i svaki dan jedva čekam da idem raditi – dodala je.

Iva je, osim što je bila veliki borac, bila i veoma skromna, a jedna njezina izjava posebno se pamti i danas: – Nikad neću postati zvijezda jer one su, ipak, samo na nebu – kazala je iskreno. Voditeljica koju ćemo zauvijek pamtiti kao veselu, pozitivnog duha, lijepu i ženu pred kojom je bio baš cijeli svijet – preminula je 6. svibnja 2010. godine. Tada se i RTL televizija oprostila od nje. "U žalosti smo primili vijest o smrti Ive Bagić. Mi, njezini prijatelji i kolege, Ivu ćemo zauvijek pamtiti po vedrini koju je unosila u naše živote. Njezina hrabrost treba svima ostati uzor. Iako je otišla, Iva je uspjela pobijediti u našim srcima. RTL Televizija izražava duboku sućut obitelji Bagić", glasila je njihova službena izjava. Unatoč teškoj bolesti, Iva je svojim optimističnim stavom zapanjila mnoge, a osmijeh na njezinu licu nikada nije izostajao.