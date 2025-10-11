Još nagodbi optuženih za prijevare sa stanovima

Još četvorica optuženika koje je USKOK u kolovozu 2023. optužio da su bili dio kriminalne skupine na čijem je čelu bio Krešo Matić, a koja se tereti za prijevaru većeg broja ljudi prilikom kupoprodaje stanova čime je pribavila nepripadnu imovinsku korist od 845.971 euro, priznala su krivnju te su se nagodila s USKOK-om. Po toj su nagodbi na zagrebačkom Županijskom sudu i osuđeni, pa je okončan postupak za ukupno osam od 26 prvobitnih optuženika koji su do sada priznali krivnju. Što se tiče preostalih optuženika predvođenih Krešom Matićem, optužnica je u odnosu na njih potvrđena.

Luka K., koji se teretio za pomaganje u prijevari u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganje u krivotvorenju dokumenata u sastavu zločinačkog udruženja, uvjetno je osuđen na jedinstvenu kaznu od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine te mora platiti i 500 eura sudskih troškova. Jozo L., koji inače već izdržava jednu zatvorsku kaznu u Kaznionici u Požegi, zbog pomaganja u prijevari i krivotvorenja dokumenata u sastavu zločinačkog udruženja osuđen je na jedinstvenu djelomično uvjetnu kaznu od godine i četiri mjeseca zatvora, s tim da od izrečene kazne u zatvoru mora provesti šest mjeseci, dok mu se ostatak mijenja uvjetnom kaznom uz rok kušnje od tri godine.

Za ista djela Željko J. osuđen je na jedinstvenu kaznu od 11 mjeseci zatvora koja mu je zamijenjena radom za opće dobro. On mora platiti i sporednu novčanu kaznu od 22.000 eura, i to u roku od šest mjeseci od pravomoćnosti presude. Još na ime imovinsko-pravnog zahtjeva mora Josipu R. platiti 22.473 eura, a oduzima mu se i 4806 eura protupravno stečene imovinske koristi. Tanja M. također je osuđena na 11 mjeseci zatvora, a kazna joj je zamijenjena radom za opće dobro.

USKOK Krešu Matića i ostale tereti da su prijevare koji su počinjene u sklopu zločinačkog udruženja počinili od studenog 2019. do travnja 2022. Prema optužnici, prikupljali su podatke o preminulim osobama iza kojih su ostale nekretnine ili njihovo nasljedstvo iz nekog drugog razloga nije bilo raspoređeno. Nakon toga bi krivotvorili potrebnu dokumentaciju kako bi stanove mogli prodavati.