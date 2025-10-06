U 15 godina cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj više su se nego udvostručile!

Diljem EU i dalje rastu cijene stambenih nekretnina. U Hrvatskoj su cijene nekretnina skočile čak 102% u odnosu na 2010., pokazuju podaci Eurostata. Naša zemlja ubraja se među deset država Unije u kojima je u 15 godina rast cijena nekretnina bio veći od 100%. Kako mladi u Hrvatskoj napuštaju roditeljski dom najkasnije u EU, u prosjeku s 31,2 godine, omogućavanje priuštivog stanovanja bit će sve veći izazov. I prije eksplozije cijena nekretnina studije Svjetske banke i OECD-a ukazivale su na to da današnje generacije mladih mogu očekivati lošiji standard i lošije životne perspektive u odnosu na svoje roditelje.
Emocije na maksimumu!
Danas nam stiže prvi puni Mjesec ove jeseni i donosi goleme promjene za ova 4 horoskopska znaka
promjena stila
Mirna Maras nekad i sad: Kako se domaća glumica i TV voditeljica mijenjala tijekom godina
4
TRAGIČNA NESREĆA
Evo tko su trojica hrvatskih planinara poginulih u lavini: Jedan od braće se tek vjenčao, a drugi uskoro trebao
AI manipulacija
Do kuda seže granica umjetne inteligencije? Ovaj video nas je šokirao, biste li vjerovali da je lažan?
Ogledalo osobnosti na kotačima
A što samo "mladi" do 45 trebaju stanovati i živjeti? Što ćemo s onima preko te granice s obzirom da je dobna ravnopravnost zajamčena Ustavom? Ili možda nije?