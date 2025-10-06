U 15 godina cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj više su se nego udvostručile!

Diljem EU i dalje rastu cijene stambenih nekretnina . U Hrvatskoj su cijene nekretnina skočile čak 102% u odnosu na 2010., pokazuju podaci Eurostata. Naša zemlja ubraja se među deset država Unije u kojima je u 15 godina rast cijena nekretnina bio veći od 100%. Kako mladi u Hrvatskoj napuštaju roditeljski dom najkasnije u EU, u prosjeku s 31,2 godine, omogućavanje priuštivog stanovanja bit će sve veći izazov. I prije eksplozije cijena nekretnina studije Svjetske banke i OECD-a ukazivale su na to da današnje generacije mladih mogu očekivati lošiji standard i lošije životne perspektive u odnosu na svoje roditelje.