Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
Poslušaj
Prijavi grešku
STAMBENA KRIZA SE PRODUBLJUJE

U 15 godina cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj više su se nego udvostručile!

Autor
Dijana Jurasić
06.10.2025.
u 19:31

Kako bi olakšala mladima i mladim obiteljima do 45 godina rješavanje stambenog pitanja, država trenutačno mladima vraća povrat poreza na promet nekretninama (PPN), odnosno polovinu plaćenog poreza na dodanu vrijednost (PDV) za nove stanove, kupljene od početka godine.

Diljem EU i dalje rastu cijene stambenih nekretnina. U Hrvatskoj su cijene nekretnina skočile čak 102% u odnosu na 2010., pokazuju podaci Eurostata. Naša zemlja ubraja se među deset država Unije u kojima je u 15 godina rast cijena nekretnina bio veći od 100%. Kako mladi u Hrvatskoj napuštaju roditeljski dom najkasnije u EU, u prosjeku s 31,2 godine, omogućavanje priuštivog stanovanja bit će sve veći izazov. I prije eksplozije cijena nekretnina studije Svjetske banke i OECD-a ukazivale su na to da današnje generacije mladih mogu očekivati lošiji standard i lošije životne perspektive u odnosu na svoje roditelje.

Ključne riječi
cijene stanova nekretnina cijene stanovi

Komentara 1

Pogledaj Sve
AP
APšape
19:39 06.10.2025.

A što samo "mladi" do 45 trebaju stanovati i živjeti? Što ćemo s onima preko te granice s obzirom da je dobna ravnopravnost zajamčena Ustavom? Ili možda nije?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još