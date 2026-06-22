Eksplozija potresla Katar: Poginulo 13 ljudi, detonacija se osjetila i 70 kilometara dalje

Trinaest je osoba poginulo, a deseci su ozlijeđeni nakon eksplozije u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin (LNG) Ras Lafan u Kataru, koja se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije obustavljene nakon napada Irana u ožujku. Vlasti su izjavile da se u nedjelju navečer u plinskom postrojenju Barzan dogodila 'tehnička nesreća'.

Video footage which allegedly shows the moment the explosion occurred tonight at the Ras Laffan Liquified Natural Gas Plant near Doha, Qatar. pic.twitter.com/tEZLxzrZjW — OSINTdefender (@sentdefender) June 21, 2026

Katar, dom velike američke vojne baze, bio je meta više iranskih napada raketama i dronovima tijekom rata SAD-a i Irana u kojem je blokirano oko 20 posto svjetske opskrbe LNG-jem u Zaljevu. Neke su se pošiljke nedavno počele ponovno isporučivati. Katarsko ministarstvo energetike u izjavi je priopćilo da je 13 ljudi poginulo, a 66 ozlijeđeno.

Ministarstvo kaže da izvozni kapaciteti postrojenja nisu pogođeni i da ne postoji rizik za okoliš. QatarEnergy, državna tvrtka za opskrbu naftom i plinom, nije pružio detalje o tome gdje se u postrojenju dogodila eksplozija niti koji je opseg štete. Sad al-Kabi, izvršni direktor QatarEnergyja i katarski ministar energetike, rekao je da je započela istraga o incidentu. Eksplozija je zatresla prozore, a osjetila se diljem središnjeg dijela Dohe, uplašivši njezine stanovnike udaljene i više od 70 kilometara od Ras Lafana.