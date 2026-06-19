Kreću u obračun sa seksualnim aktivnostima na otvorenom: 'Plaža će biti dovedena u red'

Grad Rovinj od početka srpnja planira pojačati nadzor na području Punta križa, koje je posljednjih godina steklo reputaciju okupljališta poznatog među dijelom turista zbog seksualnih aktivnosti na otvorenom. U provođenju mjera sudjelovat će komunalni redari u suradnji s policijom, a cilj je, kako ističu gradske vlasti, spriječiti neprimjereno ponašanje i riješiti probleme povezane s održavanjem prostora, javlja Istra24.

Tema je otvorena na sjednici Gradskog vijeća nakon što je vijećnica SDP-a Marija Blažina upozorila na pritužbe građana koji traže da se prostor ponovno učini primjerenim za sve posjetitelje, uključujući obitelji s djecom. Osim na javne seksualne aktivnosti, ukazala je i na problem otpada te neuređenosti pojedinih dijelova priobalja.

Dogradonačelnik Rovinja Dino Sošić naglasio je kako se planiranim mjerama nikome neće ograničavati pristup plaži. 'To ne znači da će se ljudima različitih seksualnih orijentacija onemogućavati boravak i posjet priobalju Punta križa, već nastojati zaustaviti javni i eksplicitni seks na otvorenom', poručio je Sošić.

Pojasnio je i da Grad već priprema niz aktivnosti koje bi trebale doprinijeti boljoj kontroli prostora. 'Grad poduzima određene mjere. Spremne su određene strategije, spremni su obilasci, table s upozorenjima koje će biti postavljene na određenim mikro lokacijama koje ćemo ustanoviti, odnosno spremna je koordinacija s policijom i sastanci na kojima ćemo sve dogovoriti. Posao je opsežan i kompleksan pa ću na isti odgovoriti u pismenom obliku', rekao je dogradonačelnik.

Dodao je kako gradska uprava ne namjerava nikome braniti dolazak na Punta križ. 'Grad neće, ne može i ne želi zabraniti nikome dolazak na tu plažu neovisno o tome kakvu osoba seksualnu pripadnost i sklonost ima', istaknuo je Sošić. Najavio je i da će se poduzeti koraci kako bi se prostor uredio i vratio u prihvatljivo stanje. 'Plaža će biti dovedena u red. Postoji volja, resursi, razgovori i ideja', zaključio je dogradonačelnik Rovinja. Ovo pravilo stupa na snagu od 1. srpnja.