Joe Biden najavio veći namet za 0,3 posto najbogatijih Amerikanaca: 'Mi nagrađujemo rad'

Joe Biden najavio je nove poreze kojima bi se obuhvatilo one najbogatije u američkom društvu. Kao što je i najavljivao u predsjedničkoj kampanji, njegov je prijedlog da se povisi porez na zaradu od ulaganja, odnosno trgovanja dionicama. Novac dobiven od novog oporezivanja koristio bi se za dječju skrb i obrazovanje.

Dokida Trumpovu mjeru

Vijest je imala trenutačan učinak, počela je rasprodaja dionica na Wall Streetu pa su burze završile u padu. Paket nazvan American Family Plan u kojem je i povećani porez, a koji bi Biden trebao predstaviti do kraja ovog tjedna, ne bi obuhvaćao obitelji koje zarađuju manje od 400.000 dolara godišnje po kućanstvu. Njegovo je stajalište da spomenute troškove u socijalnoj skrbi trebaju podnositi oni koji imaju najviše te one tvrtke koje to mogu plaćati.

To znači da bi najviši porez na dodatne prihode narastao s 37 na 39,6 posto čime bi se praktično dokinula mjera koju je 2017. godine donio Donald Trump, a kojom se učinilo suprotno, smanjena su opterećenja najbogatijima. Pa su oni postali još bogatiji. I to bi bio zapravo i pravi cilj Bidenove prve porezne reforme, a to je da se smanji imovinski jaz koji u Americi raste još od 70-ih godina prošlog stoljeća.

I porez na prihode od investicija bio bi 39,6 posto što je dvostruko više od sadašnjih 20 posto. A time će ti porezi u nekim državama koje ga dijelom same određuju prijeći i 50 posto. Bidenov će plan naići na žestoko protivljenje republikanaca u Kongresu, no to je nešto što se i tako očekuje pri svakom prijedlogu Joea Bidena koji dolazi od demokrata. No, ovdje se radi o novcu, imovini pa nije sasvim sigurno ni hoće li Biden imati i sve demokratske glasove te održati tanašnu većinu koju zastupnici koji dolaze iz njegove, Demokratske stranke imaju na Capitol Hillu.

Međutim, mreža CNBC izračunala je da čak tri četvrtine američkih ulagača neće platiti taj novi Bidenov porez na dobit ostvarenu investicijama, odnosno trgovanjem na burzama. A to je zato što su svoje dionice kupili po programima i na načine koji ne podliježu bilo kakvom oporezivanju. Tako taj porez ostaje praktično samo za špekulante. Ipak, ne čini se ni to lošim, jer se u velikom broju slučajeva radi o milijunašima. Tih preostalih 25 posto svoje dionice drže na računima brokerskih kuća pa su stoga podložni oporezivanju po toj novoj, višoj stopi.

Za tri od tisuću obitelji

I sam je Bidenov ekonomski savjetnik Brian Deese rekao da novi porezi neće zahvatiti više od 0,3 posto američkih kućanstava.

– Za ostalih 997 od tisuću kućanstava u zemlji neće se dogoditi promjena koja bi za njih bila relevantna – rekao je Deese.

Ispada tako, po njegovim riječima, da kućanstava koja zarađuju više od milijun dolara godišnje ima samo 0,3 posto.

– Ne radi se o gornjih jedan posto pa ni o pola posto – rekao je ističući da se stoga taj Bidenov potez ne može smatrati nekim drastičnim povećanjem poreza.

Broj stanovnika SAD-a koje zahvaća jednostavno je premali. I k tome se radi o onim kućanstvima koja ne ostvaruju glavninu prihoda od plaća, nego trgovanjem dionicama. Cilj je novog poreza, kaže Deese,nagraditi rad, a ne samo bogatstvo.