Jedna riječ okrenula je Njemačku naglavce

Jedna jedina riječ okrenula je Njemačku naglavce. "Stadtbild". Riječ koju je 14. listopada izgovorio njemački kancelar Friedrich Merz, a koja se prevodi kao "slika grada" ili "gradski krajolik", izazvala je buru i pojačala polarizaciju društva. Kancelar Merz, iz demokršćanske unije CDU, Stadtbildom upozorio je na problem ilegalnih migranata koji su promijenili "sliku njemačkih gradova" i povećali "nesigurnost na ulicama". Merz je rekao da njegova vlada ispravlja prethodne propuste u migracijskoj politici. Demokršćanski kancelar Merz rekao je da njegova vlada radi na povećanju deportacija ilegalnih migranata kako bi vratili sigurnost na ulice. "Naravno, još uvijek imamo taj problem u slici grada i zato savezni ministar unutarnjih poslova sada provodi povratke u vrlo velikim razmjerima", rekao je kancelar.

Ne odustajući od svoje izjave o nesigurnosti u društvu zbog promjene slike njemačkih gradova, Merz je prošloga tjedna novinaru koji ga je pitao želi li revidirati svoju izjavu ili se ispričati za njih, odgovorio: "Nemam što povući, upravo suprotno", rekao je kancelar i čelnik CDU-a odgovorivši novinaru protupitanjem: "Ne znam imate li djecu, a među njima i kćeri? Pitajte svoje kćeri, ne sumnjam da ćete dobiti prilično glasan i jasan odgovor. Nemam se za što ispričati; naprotiv, naglašavam da moramo nešto promijeniti." Merzova izjava izazvala je bijes ljevice i pokrenula prosvjede na ulicama njemačkih gradova. Pod sloganom "Mi smo slika grada!" u mnogim njemačkim gradovima za vikend se okupilo tisuće ljudi koji su kancelara optužili da "širi rasizam".

"Zajedno u borbi protiv rasizma i podjela", "Merz, van iz naše slike grada!", "Merz želi sivo, mi želimo šareno", "Friedrich, ono što uznemiruje ste ti i tvoj rasizam!", neki su od natpisa s transparenata s prosvjeda u Hamburgu na kojemu se po policiji okupilo 2650 ljudi, a po procjeni organizatora 10.000. Organizatori prosvjeda, stranka Ljevica i zeleni aktivistički pokret "Petci za budućnost", optužili su kancelara da radi u korist krajnje desne Alternative za Njemačku (AfD). "CDU podivlja – i sa svakim novim desničarskim sloganom, kancelar Merz dodatno dobiva na naklonosti AfD-a", poručila je Ljevica.

Vođa zastupničkog kluba AfD-a u Hamburgu Dirk Nockemann odmah im je odgovorio: "Ogorčeni po profesiji ponovno izlaze na ulice iz izmišljenog razloga. Pa ipak, svatko tko hoda našim gradovima otvorenih očiju zna: od 2015. naša je zemlja postala manje sigurna, a mnoge hamburške ulice navečer su zabranjena područja." U Bonnu su razbijena stakla na uredu CDU-a uz natpis "Mjere za uljepšavanje slike grada".

"Nedavne izjave gospodina Friedricha Merza, koji je govorio o problemu u slici grada, duboko su pogodile mnoge od nas", rekla je predstavnica jedne afganistanske ženske udruge u Magdeburgu. "Takve riječi navode ljude koji su godinama dio ovog društva da se osjećaju kao da ih se još uvijek doživljava kao drugačije ili strance", zaključila je. "O političkim mjerama može se raspravljati, ali proglašavati ljude problemom prelazi granicu, gospodine Merz", upozorio je predstavnik sirijsko-njemačke kulturne udruge u Hildesheimu u Donjoj Saskoj. U Leverkusenu je održano bdjenje. Prosvjedi su održani i u Trieru, Bremenu, Hannoveru, Augsburgu, Mannheimu, Siegburgu, Nürnbergu, Herneu, kao i u Merzovu rodnom gradu Arnsbergu.

Kancelar Merz ponavlja da je govorio o migrantima koji nemaju status stalnog boravka, koji ne rade i koji se ne pridržavaju njemačkih zakona i pravila. Merzova izjava dobila je ogromnu podršku njemačke javnosti. U anketi ZDF Politbarometra 63 posto građana složilo se s tvrdnjom čelnika CDU-a da gradovi imaju velikih problema s migrantima koji nemaju status stalnog boravka, nezaposleni su i krše zakone. S kancelarom se ne slaže 29 posto njemačkih građana.

Političari CDU-a brane Merza, tvrdeći da govori i iz srca mnogih migranata, koji se, kažu, također ne slažu s ponašanjem mnogih pridošlica, posebno kriminalnih stranaca bez dozvola boravka. Rasprava o "slici grada" snažno je odjeknula i kod migranata. Burak Isikdaglioglu (38), rođeni Berlinac, sin turskih imigranata i potpredsjednik nogometnog kluba BAK radi s omladinskim timom i nadgledao je projekt za integraciju Afganistanaca i Sirijaca. Razvoj posljednjih godina vidi kao negativan.

"Na primjer, mi kao sportski klubovi kažemo: ako je 100 posto igrača u nogometnoj momčadi imigrantskog podrijetla, integracija ne može funkcionirati. Potrebna nam je zdrava mješavina", rekao je za Focus.de. Ali to više nije slučaj, kada se u nekim ulicama nalaze trgovine samo jedne kulture. "Za mene raznolikost znači tursku, ali i grčku, pečenjarnicu, kao i njemačku pekarnicu i mesnicu", dodaje Burak. Isikdaglioglu primjećuje da raste osjećaj nesigurnosti i među Nijemcima i među imigrantima rođenim u Njemačkoj: "Pitaju se: što se zapravo događa s našom zemljom?"

Haci-Halil Uslucan, profesor turkologije na Sveučilištu Duisburg-Essen i istraživač integracije ističe upravo taj aspekt. ​​"Iskustvo imigranata koji ovdje žive dugo – druga, treća, četvrta generacija – jest da većinsko društvo ne pravi razliku između njih i novopridošlih izbjeglica, na primjer iz Sirije. Ne kaže se: 'Ovdje ste 30 godina, vi pripadate tu – a vi ne', već se svi trpaju u isti koš. A to pokreće potrebu za razgraničenjem", upozorava profesor Uslucan.

U njemačkoj javnosti, a najviše na društvenim mrežama, ne posustaje žestoka rasprava o "Stadtbildu" Friedricha Merza. Dijete turskih imigranata, reper Eko Fresh, rođen u Kölnu kao Ekrem Bora, objavio je pjesmu pod nazivom "Friedrich". U njoj pjeva: "Dragi Friedrich, imaš zaista šarmantne kćeri. I mi ih imamo – ali naše žive u rupama. Narkomani u hodniku, neboderi s kriminalcima, ali nemojte misliti da se mi stranci žalimo."