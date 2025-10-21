Merzova rečenica izazvala žestoke polemike, on ne uzmiče: 'Pitajte vaše kćerke, svi će potvrditi da je to problem'

Jedna rečenica kancelara Friedricha Merza (CDU) o tome kako migracije utječu na izgled njemačkih gradova izazvala je žestoke reakcije. Što je točno rekao? Što mu predbacuju kritičari? A što kažu oni koji ga podržavaju?

Savezni kancelar Friedrich Merz (CDU) ovih je dana na meti žestokih kritika zbog izjave o tome kako danas izgledaju centri njemačkih gradova i koliko su građani (ne)sigurni u njima. Kritike stižu i iz redova njegove vlastite stranke. Lider socijalnog krila CDU-a, Dennis Radtke, rekao je novinama medijske grupe Funke: "Naravno, na mnogim mjestima imamo uznemirujući gradski krajolik, ali sugerirati da bi se to promijenilo deportacijama previše je pojednostavljeno, stvara nerealna očekivanja i nije adekvatno rješenje za kompleksne probleme."

Glavni tajnik SPD-a (koalicijskoj partnera Unije CDU/CSU u saveznoj vladi) Tim Klüssendorf optužio je Merza za unošenje razdora u društvo. Rekao je da u Njemačkoj postoje problemi - i da ih treba jasno imenovati. "Ali uvijek sve svesti na jedno pitanje, pitanje migracija, i miješati toliko stvari zajedno i generalizirati - to unosi jaz i uništava povjerenje", rekao je on u talk showu "Pinar Atalay" na NTV-u, piše Deutsche Welle.

Šef ogranka CDU-a u saveznoj zemlji Baden-Württemberga, Manuel Hagel, rekao je u ZDF-ovom "heute journalu" da se nešto promijenilo u Njemačkoj – i da to ima veze s migracijama, ali ne samo s njima: "Na kraju krajeva, ne radi se o pojedincima ili skupinama. Prije svega radi se o tome da mi rješavamo probleme – unutarnju sigurnost, unosimo red u našim gradskim središtima." Mnogi ljudi s migrantskom pozadinom su dio srednje klase, dio prosperiteta, dio zajednice vrijednosti, dodao je: "I zato smatram da verbalno trebamo spustiti loptu i da moramo ovoj debati pristupiti diferencirano."

Što je Friedrich Merz rekao?

Sve je počelo prije tjedan dana. Kancelara je jedan novinar u Potsdamu pitao da prokomentira jačanje AfD-a. Merz je u svom odgovoru, između ostalog, rekao da sadašnja vlast ispravlja prethodne propuste u migracijskoj politici čije se posljedice vidi u njemačkim gradovima, te da se postiže određeni napredak. "Ali naravno, još uvijek imamo ovaj problem u gradskom pejzažu (njemački izraz je „Stadtbild", nap. red.) i zato je savezni ministar unutarnjih poslova upravo u procesu omogućavanja i provođenja deportacije u vrlo velikim razmjerima."

Upravo zbog njegove izjave o tome da deportacije mogu pomoći u „korigiranju" grešaka napravljenih u migracijskoj politici, Merz je bio kritiziran od strane dijela oporbe, ali i koalicijskog partnera SPD-a. Kritičari predbacuju Merzu da paušalno (ili čak rasistički) govori o ljudima stranog podrijetla, odnosno da poručuje građanima da se svi problemi migracijske politike mogu riješiti deportacijama onih ljudi koji nemaju pravo biti u zemlji.

Nekoliko dana kasnije, u ponedjeljak (20.10.), nakon što je postalo jasno da cijela zemlja diskutira o Merzovim izjavama, kancelar je pred novinarima izjavio da mu ne pada na pamet da se distancira od onoga što je rekao u Potsdamu. „Ništa ja tu neću povući. Upravo suprotno, ja to još jednom želim naglasiti: moramo nešto promijeniti, a savezni ministar unutarnjih poslova upravo radi na tome da se nešto promijeni, i mi ćemo nastaviti s tom politikom."

Na pitanja jednog novinara na što je točno mislio s izrazom „Stadtbild", Merz mu je uzvratio pitanjem o tome da li on ima kćerke i ako ima da pita svoje kćerke od kojih će dobiti jasan odgovor: „Pitajte Vaše kćerke, svi će to potvrditi da je to problem. Barem kada padne mrak. To je problem. I mi ćemo se pobrinuti oko tog problema."

„Problemi se ne mogu deportirati"

Problemi koji postoje u njemačkim gradovima ne mogu se deportirati, opominje Dennis Radtke iz CDU-a. U izjavi za listove medijske grupacije Funke on je poručio svom stranačkom šefu: „Problemi poput ovisnosti o drogama, beskućništva ili mačo ponašanja među mladima ne mogu se deportirati, ali se moraju riješiti.“ Naravno, migranti koji su ilegalno ušli u zemlju moraju se deportirati, ali mnogi problemi i dalje će postojati, kazao je Radtke. On je podsjetio kancelara na „posebnu odgovornost koju on ima oko održavanja zajedništva u našem društvu i razine debatne kulture", a glavni tajnik SPD-a Klüssendorf je na NTV-u rekao da po tom pitanju ima „znatno veća očekivanja od državnog vrha".

Šef njemačke vlade je u međuvremenu naglasio temeljnu otvorenost Njemačke prema imigraciji. „Otvorenost također znači da smo otvoreni mnogim ljudima iz cijelog svijeta koji žele živjeti i raditi u Njemačkoj.“ Međutim, novopridošli također moraju biti spremni „integrirati se u naše društvo“, dodao je Merz.

Merz je dobio izričito podršku za svoje izjave o gradskim vizurama od čelnika CSU-a Markusa Södera. "Naravno da je Merz u pravu", rekao je šef bavarske vlade. Unatoč smirivanju situacije na njemačkim granicama, on smatra da "izazovi i dalje postoje u našim gradskim središtima - na glavnim željezničkim kolodvorima, bazenima, nekim tržnicama." Zbog toga je i migracijska politika usmjerena na osiguravanje da se osobe bez reguliranog statusa ili dozvole boravka moraju vratiti u svoju domovinu ispravna stvar, kaže Söder.

On je odgovorio Merzovim kritičarima da se "cjepidlače" oko riječi koje je koristio kancelar. Lider CSU-a tvrdi je da je to ljevičarska kampanja koja delegitimizira jedan izraz kako bi se u konačnici negirao problem koji postoji. Merza je demonstrativno podržao savezni ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt. CSU-ov političar je za tabloid „Bild" rekao: „Ilegalna migracija je promijenila izgled naših gradova, to je osjećaj koji imaju mnogi ljudi, i ja to smatram činjenicom." Dobrindt je dodao kako je savezna vlada napravila zaokret u migracijskoj politici s ciljem „osjetnog rasterećenja" gradova, lokalnih zajednica, vrtića, škola i zdravstvenog sustava: „To je pitanje respekta i odgovornost prema našoj zemlji."

Podrška Friedrichu Merzu

Na društvenim mrežama ima puno kritika na račun Merza, ali i dosta podrške njegovoj retorici. Oni koji ga podržavaju često ističu kako je konačno potrebno „jasno i glasno govoriti o problemima" povezanima s migracijama. A među onima koji to mišljenje dijele je i kandidat Zelenih za premijera u saveznoj zemlji Baden-Württemberg, Cem Özdemir. Iako kritizira Merza zbog „paušalnog izbora riječi", Özdemir je pozvao Merza da ponudi rješenja kako da se reducira broj ilegalnih migracija:

„Mnogi ljudi zaziru od korištenja javnog prijevoza noću, pogotovo se žene kasno navečer boje ići na kolodvore. To su nesnošljive situacije, kojima se moramo pozabaviti", rekao je bivši ministar u saveznoj vladi. I dodao: „Ako mi to ne napravimo, to je onda kvazi poziv ljudima da biraju AfD." Özdemir, inače turskog podrijetla, je u jednom prošlogodišnjem autorskom tekstu za Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zahtijevao zaokret u migracijskoj politici, između ostaloga je spomenuo i vlastitu, tada maloljetnu kćerku, koju su, kako je napisao, u Berlinu „neugodno" i „seksualizirano" verbalno napadali mladi muškarci stranog podrijetla.

U intervjuu za DW, šef Kluba zastupnika Unije CDU/CSU u Bundestagu Jens Spahn, također je podržao Merza i dodao:„Prema mojim iskustvima, mnogi ljudi s migrantskom pozadinom zapravo imaju istu želju za kontrolom, da znamo tko smije ući u zemlju, da vodimo popis kriminalaca i da nam je potrebno, da sve kriminalne radnje držimo pod kontrolom, da zapravo imamo osjećaj liberalnog otvorenog društva gdje god idete u svaki grad. I to je zapravo ono što Njemačku čini tako privlačnom za ljude da dođu ovdje, da ovdje žive i da budu dio našeg društva, to što smo liberalno otvorena zemlja, ali to je pod pritiskom, zbog ilegalnih migracija i prečesto neuspješne integracije. I naravno, to se mora riješiti."

Mnogi kritičari su posljednjih dana optužili Merza da korištenjem pojma „Stadtbild" de facto kopira retoriku AfD-a u pokušaju da toj stranci preotme dio biračkog tijela. Naime, u nekim aktualnim istraživanjima javnog mnijenja Alternativa za Njemačku je pretekla Uniju CDU/CSU i trenutno je najjača politička opcija u zemlji. AfD je posebno jak na istoku Njemačke, gdje se u 2026. u nekim saveznim zemljama održavaju izbori, točnije u Saskoj-Anhaltu i Mecklenburg-Vorpommernu, gdje AfD, sudeći po novijim anketama, može računati s podrškom i do 40 posto birača. Osim toga, u idućoj godini se održavaju izbori i u zapadnim pokrajinama Rheinland-Pfalzu, Baden-Württembergu te gradu-saveznoj pokrajini Berlinu.

Friedrich Merz je posljednjih dana ponovio kako njegova Unija ne želi surađivati s AfD-om, odnosno da vladajući kršćanski demokrati u idućim (predizbornim) mjesecima žele u prvi plan staviti razlike u odnosu na AfD. Kancelar je naglasio kako AfD pod znak pitanja je stavlja samo politiku u posljednjih deset godina, već i temeljne odluke na kojima počiva današnja Savezna Republika. Šefica AfD-a Alice Weidel predbacile je Merzu da vodi „križarski rat" protiv opozicije, te je dodala kako sve veći Unije više ne podržava kurs kojim se uništava temeljne vrijednosti te stranke.

„AfD je glavni protivnik Unije"

U intervjuu za javni servis ARD, njemački politolog Thomas Biebricher s Goetheovog sveučilišta u Frankfurtu na Majni je upozorio Uniju CDU/CSU na moguće posljedice ako dozvoli da joj AfD „diktira" retoriku ili političko djelovanje. Merz mora pripaziti da ne preuzme narative koji dolaze s desnice. Biebricher je osim toga u emisiji „Tagesthemen" upozorio Uniju da ne može na jednoj strani javno tvrditi da ne želi surađivati s AfD-om, a da na drugoj strani preuzima pozicije Alternative: „To rijetko kad dobro završi." AfD nije nikakav partner, već je to glavni protivnik Unije, naglasio je Biebricher.