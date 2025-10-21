'Stigmatizacija samo pomaže AfD-u, vrijeme je za suradnju'

Stalan rast popularnosti Alternative za Njemačku (AfD), koja je prema mnogim anketama trenutačno najjača stranka u Njemačkoj, potaknuo je ozbiljne rasprava unutar vladajuće demokršćanske unije CDU/CSU o tome kako se odnositi prema AfD-u. Neposredno prije sastanka Izvršnog odbora CDU-a bivši glavni tajnik stranke Peter Tauber i bivši predsjednik Komisije za temeljne vrijednosti CDU-a povjesničar Andreas Rödder te bivši savezni ministar obrane Karl-Theodor zu Guttenberg iz CSU-a u izjavama za časopis Stern založili su se za odmak od dosadašnje politike "Brandmauer" (zaštitnog vatrozida) prema AfD-u te pozvali na promjenu kursa prema toj desno-populističkoj stranci čiji je jedan dio njemačka Služba za zaštitu ustavnog poretka proglasila desnoekstremističkom. Prvi put tako iz redova demokršćana stižu glasovi o potrebi veće otvorenosti za suradnju" s AfD-om te izbjegavanje dojma kako su "svi protiv AfD-a". Sve se to događa uoči izbora sljedeće godine na istoku Njemačke, gdje prema anketama njemačkim kršćanskim demokratima prijeti ozbiljan pad te daljnji rast AfD-a.