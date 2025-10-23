Naši Portali
NJEMAČKI KANCELAR

Merz: Europljani se boje javnih prostora zbog ilegalnih migracija

Chancellor Merz and party leaders hold a press conference after coalition committee talks in Berlin
Fabrizio Bensch/REUTERS
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
23.10.2025.
u 02:00

Merz je upozorio da migranti bez stalnih boravišnih dozvola koji ne rade i ne poštuju zakon uzrokuju probleme u Njemačkoj

Njemački kancelar Friedrich Merz u srijedu je branio svoje izjave o urbanim migracijama nakon višednevnih prosvjeda i kritika suparničkih političara, rekavši da se "Europljani boje kretati javnim prostorima" zbog migranata koji ne poštuju zakon. Govoreći u Londonu na marginama summita o zapadnom Balkanu, Merz je zaoštrio svoju retoriku, upozoravajući da strani državljani bez valjanih dozvola boravka uzrokuju probleme u Njemačkoj.

Kancelar se izravno osvrnuo na svoju prošlotjednu kontroverznu upotrebu izraza "slika grada", koji je široko kritiziran kao rasistički, sugerirajući da bi urbano stanovništvo - koje je raznolikije od ruralnih područja u Njemačkoj - trebalo biti meta deportacije. "Ljudi s obiteljskom pozadinom migracije već su neizostavan dio našeg tržišta rada", rekao je. "Više ne možemo bez njih, bez obzira odakle dolaze, koje su boje kože i jesu li prva, druga, treća ili četvrta generacija koja živi i radi u Njemačkoj", dodao je.

No Merz je upozorio da migranti bez stalnih boravišnih dozvola koji ne rade i ne poštuju zakon uzrokuju probleme u Njemačkoj. "Mnogi od njih također određuju javnu sliku u našim gradovima. Zato se toliko ljudi u Njemačkoj i drugim zemljama Europske unije sada jednostavno boji kretati javnim prostorima", rekao je kancelar.

To uključuje željezničke kolodvore, podzemne željeznice i parkove. "To utječe na cijele četvrti, što također uzrokuje velike probleme našoj policiji", dodao je.
migranti Friedrich Merz

