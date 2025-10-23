Njemački kancelar na udaru kritika, optužuju ga za sijanje društvenih nemira

Njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s mnogim kritikama zbog svojih izjava o migracijama, pogotovu onim ilegalnim koje mijenjaju sliku njemačkih gradova", ali dobiva podršku većine konzervativaca koji smatraju kako su ilegalne migracije stvorile "nesigurnosti na njemačkim ulicama". Ne odustajući od svoje prošlotjedne izjave o nesigurnosti u društvu zbog promjene slike njemačkih gradova, Merz je kritizirao novinara koji ga je pitao želi li revidirati svoje izjave o migracijama ili se ispričati za njih. "Nemam što povući, upravo suprotno", rekao je kancelar i čelnik CDU-a odgovorivši novinaru protupitanjem: "Ne znam imate li djecu, a među njima i kćeri? Pitajte svoje kćeri, ne sumnjam da ćete dobiti prilično glasan i jasan odgovor. Nemam se za što ispričati; naprotiv, naglašavam kako moramo nešto promijeniti."

Mnogi se slažu s Merzom

Sličnu izjavu dao je i nakon sastanka Izvršnog odbora svoje stranke kada je naglasio da je dobio veliku podršku za svoju izjavu o promjenama slike gradova. Pritom je pojasnio kako se radi o "sigurnosti u javnim prostorima i na javnim površinama" dodajući da samo ako se zajamči sigurnost na ulicama, i parkovima i drugdje, ljudi će "povratiti povjerenje u političke stranke".

U utorak je Merz tijekom posjeta Potsdamu u vezi s migracijskom politikom još ponovio kako Njemačka "još uvijek ima problem sa slikom gradova" te da stoga savezni ministar unutarnjih poslova "sada radi na vraćanju povratka sigurnosti u vrlo velikim razmjerima." Kancelar je za svoje izjave dobio široku podršku unutar njegova CDU-a, ali i ostalih stranaka. Tako je savezni ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt kazao kako je "činjenica da ilegalne migracije mijenjaju izgled njemačkih gradova" te da je to "normalna percepcija za mnoge ljude".

Ministar je također dodao kako "s migracijskim preokretom koji smo pokrenuli, osiguravamo da se gradovi i općine, vrtići, škole i zdravstveni sustav znatno rasterete. To je stvar poštovanja i odgovornosti prema našoj zemlji". Zanimljivo je kako je u obranu kancelara stao i Boris Palmer, nestranački gradonačelnik Tübingena. On je kazao kako bi "Merzova izjava o promjeni slike naših gradova bila loša kada bi se primjenjivala na sve ljude koji ne izgledaju nordijski". Ali, istaknuo je kako smatram da je kancelar jednostavno mislio na "skupine mladića bez posla i prava boravka, a koji se grupiraju na željezničkim postajama, trgovima i u parkovima u gotovo svakom gradu srednje veličine".

Merz je dobio izričito podršku za svoje izjave od čelnika CSU-a, sestrinske demokršćanske stranke CDU-a iz Bavarske, Markusa Södera. Naravno da je Merz u pravu, rekao je šef bavarske vlade. Unatoč smirivanju situacije na njemačkim granicama, on smatra da "izazovi i dalje postoje u našim gradskim središtima – na glavnim željezničkim kolodvorima, bazenima, nekim tržnicama". Zbog toga je i migracijska politika usmjerena na osiguravanje da se osobe bez reguliranog statusa ili dozvole boravka moraju vratiti u svoju domovinu ispravna stvar, kaže Söder.

No, kancelarove izjave i njegovi stavovi izazvali su mnoge kritike, a manji dio kritičkih glasova se čuo i od voditelja socijalnog krila CDU-a Dennisa Radtka koji je kazao kako Merz kao kancelar ima "posebnu odgovornost za koheziju društva".

Kritike ljevice

Ipak, najviše kritika stiglo je sa strane lijevog političkog spektra. Iz Socijaldemokratske partije (SPD), Merzova koalicijskog partnera u vlasti, kancelara su optužili za "sijanje društvenih nemira". Isto su tako iz stranke Zeleni i stranke Ljevice otišli korak dalje optužujući Merza "za rasizam i usvajanje retorike AfD-a" te "da se ugledao na ekstremističke stranke, čije su tvrdnje da migranti vrše seksualno nasilje nad ženama i djevojčicama postale globalni poklič krajnje desnice". Istovremeno, u utorak je u Berlinu održan prosvjed ispred središnjice CDU-a na kojem se okupilo dvije tisuće prosvjednika koji Merzove izjave vide kao ksenofobne.