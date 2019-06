Jedna osoba mrtva i nekoliko ozlijeđenih u napadima bombaša samoubojica

Dvoje bombaša samoubojica raznijelo se u dva različita napada na policiju u tuniskom glavnom gradu u četvrtak, ubivši pritom jednog policajca i ranivši nekoliko drugih ljudi, rekla je vlada.

Za sada se ne zna tko stoji iza napada, koji se dogodio nekoliko mjeseci prije izbora u srcu turističke sezone. Tunis se nada da će ove godine imati rekordan broj posjetitelja.

#Update: Security forces are now saying at least 3 people injured and 2 people in critical condition, after 2 suicide bombers exploded near the French embassy Habib Bourguiba Street, and the anti Terror HQ in Al-Gorjani in #Tunis in the country of #Tunisia. Video from Facebook. pic.twitter.com/wFnGJmGWD2