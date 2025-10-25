Je li se dogodilo nešto zbog čega su europski tužitelji suzdržani prema DORH-u

Iako ratne sjekire još nisu iskopane, obnovljene su nesuglasice koje su, nakon afere Mikroskopi s bivšim ministrom Vilijem Berošem, ponovno eskalirale – simbolički između Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i Glavne europske tužiteljice Laure Kövesi odnosno čelnice hrvatskog ureda EPPO-a Tamare Laptoš. EPPO ni ovoga puta nije izvijestio DORH da radi na predmetu o mogućoj koruptivnoj nabavi medicinske opreme za bolnice u Varaždinu i Varaždinskim toplicama, u sklopu čega su pretraženi dom i ured župana Anđelka Stričaka, člana predsjedništva HDZ-a. Znakovito je da je lojalnost suradnje opet narušena od EPPO-a na slučaju s dužnosnikom HDZ-a. To u medijima i javnosti izaziva sumnje da se razlog krije u nepovjerenju EPPO-a da bi se izvještavanjem DORH-a očuvanje tajnosti postupanja dovelo u pitanje. Poruka je i politički loša jer EPPO tako, bez obzira na to je li mu to želja, podilazi retorici hrvatske oporbe koja ne posustaje u kampanji protiv Turudića, smatrajući ga privrženim vladajućima.