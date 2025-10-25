Naši Portali
ODNOS EPPO-A I TURUDIĆEVA DORH-A POD 'MIKROSKOPOM'

Je li se dogodilo nešto zbog čega su europski tužitelji suzdržani prema DORH-u

Autor
Marinko Jurasić
25.10.2025.
u 22:00

Ako imaju stvarne razloge za skrivanje informacija od DORH-a, onda je u interesu Hrvatske i EU da ih javno iznesu

Iako ratne sjekire još nisu iskopane, obnovljene su nesuglasice koje su, nakon afere Mikroskopi s bivšim ministrom Vilijem Berošem, ponovno eskalirale – simbolički između Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i Glavne europske tužiteljice Laure Kövesi odnosno čelnice hrvatskog ureda EPPO-a Tamare Laptoš. EPPO ni ovoga puta nije izvijestio DORH da radi na predmetu o mogućoj koruptivnoj nabavi medicinske opreme za bolnice u Varaždinu i Varaždinskim toplicama, u sklopu čega su pretraženi dom i ured župana Anđelka Stričaka, člana predsjedništva HDZ-a. Znakovito je da je lojalnost suradnje opet narušena od EPPO-a na slučaju s dužnosnikom HDZ-a. To u medijima i javnosti izaziva sumnje da se razlog krije u nepovjerenju EPPO-a da bi se izvještavanjem DORH-a očuvanje tajnosti postupanja dovelo u pitanje. Poruka je i politički loša jer EPPO tako, bez obzira na to je li mu to želja, podilazi retorici hrvatske oporbe koja ne posustaje u kampanji protiv Turudića, smatrajući ga privrženim vladajućima.

Ključne riječi
Ivan Turudić Vili Beroš afera mikroskop DORH EPPO

Komentara 3


FD
franjo.durinic
22:37 25.10.2025.

Ostojićevi aparati još su uvjek zapakirani i ne koriste nikome

Avatar Krile102
Krile102
22:31 25.10.2025.

Turudic nije sumnjiv On tocno radi ono radi cega je i postavljen na to mjesto.

Avatar Idler 3
Idler 3
22:12 25.10.2025.

Poprilično neozbiljno od strane EPPO-a, a primijetil bi kak je i poprilično osjetljivo. Kog oni predstavlaju ak moreju skrivat informacije ispred najviših HR sudbenih tijela ?

