NAKON PROPALOG SUMMITA

Je li Putin ljut na jednog od svojih ključnih ljudi? Pojavila se mnoga nagađanja, oglasio se Kremlj

Dora Taslak
07.11.2025.
u 13:34

Ministar Segej Lavrov nije prisustvovao važnom sastanku ruskog Vijeća sigurnosti ovog tjedna

Kremlj je odbacio špekulacije da je došlo do raskola između ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i predsjednika Vladimira Putina. Naime, o tome se nagađalo nakon što su propali napori za organizaciju summita između ruskog predsjednika i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa.

Lavrov, iskusni diplomat poznat po svom robusnom stilu pregovaranja, razgovarao je s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijem 20. listopada o mogućem summitu u Budimpešti između Putina i Trumpa. Summit je, naime, trebao biti usmjeren na potencijalni mirovni sporazum za Ukrajinu. Iako službene izjave nakon njihova razgovora nisu sugerirale ništa loše, Trump je idući dan rekao da ne želi održati sastanak koji bi bio "gubitak vremena“. Uz to, kasnije je naveo kako je otkazao summit jer "jednostavno nije osjećao da je u redu“.

Lavrov nije prisustvovao važnom sastanku ruskog Vijeća sigurnosti ovog tjedna. Uz to, Putin je odlučio poslati zamjenika šefa osoblja Kremlja umjesto njega kao čelo ruske delegacije na summit G20. To je potaknulo nagađanja da je Putin ljut na ministra, ističe Reuters

Glasnogovornik Kremlja, Dmitrij Peskov, odbacio je takve tvrdnje. "Dat ću vam kratak odgovor: u tim izvješćima nema ništa istinito,“ rekao je Peskov novinarima. Na pitanje hoće li Lavrov ostati na svojoj poziciji, Peskov je dodao: "Apsolutno. Lavrov radi kao ministar vanjskih poslova, naravno.“
