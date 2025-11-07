Rusije pretvorila 'glupe bombe' u moćno oružje: Zbog jedne promjene mogu gađati ciljeve do 200 km

Rusije je dodala mlazne motore "glupim bombama" iz sovjetskog doba, a one sada mogu pogoditi ukrajinske ciljeve udaljene do 200 kilometara. Preuređene bombe, poznate kao KAB-ovi, prvi put su u listopadu pogodile ciljeve u južnim ukrajinskim regijama Odese i Mikolajiva, kao i u istočnoj regiji Poltave. Do tada su ti vođeni projektili ispaljivani iz ruskih zrakoplova Su-34 imali domet do 80 kilometara i uglavnom su se koristili u blizini prve crte bojišnice.

Prema Vadimu Skibitskom, zamjeniku šefa ukrajinske vojne obavještajne službe GUR, neke od bombi sada su opremljene mlaznim motorom, a nadogradnja je znatno povećala njihov domet. Nepotvrđene fotografije KAB-a koji je prošlog mjeseca udario u regiju Poltave, koje je objavio ukrajinski stručnjak za elektroničko ratovanje Serhij Beskrestnov, pokazale su mlazni motor kineske proizvodnje koji se može kupiti za 18.000 dolara, piše Financial Times.

Do unapređenja je došlo u vrijeme kada Rusija pojačava zračne napade na civilnu i energetsku infrastrukturu uoči zime te dok su diplomatski napori pod vodstvom SAD-a za okončanje rata zapeli. Pavlo Narožni, ukrajinski vojni stručnjak, rekao je da je novo rusko oružje "jeftina zamjena za krstareću raketu“ i da se ispaljuju na iste ciljeve, odnosno na energetsku infrastrukturu i vojne mete.

Mlazni motori posljednja su nadogradnja ruskog arsenala KAB-ova. Godine 2023., ruske snage počele su postavljati krila i sustave za navođenje na te "glupe bombe“ težine između 250 kilograma i tri tone. To im je omogućilo klizanje na desetke kilometara prije eksplozije, ostavljajući kratere široke do 20 metara i duboke šest metara.

Ukrajinsko zrakoplovstvo prošlog je tjedna upozorilo da je bomba s mlaznim pogonom lansirana prema Berestinu, gradu u sjeveroistočnoj regiji Harkiv, 125 kilometara od ruske granice. Prošlog mjeseca, regionalni dužnosnici rekli su da je bomba s mlaznim pogonom UMPB-5R pogodila grad Lozovu, nakon što je preletjela 140 kilometara. Bombe s mlaznim pogonom, koje su prošlog mjeseca pale u južne ukrajinske regije, ispaljene su iz zrakoplova koji su letjeli iznad Crnog mora, prema ukrajinskim dužnosnicima.

No, dodavanje mlaznih motora ima i svoje nedostatke. Bomba može biti pogonjena samo dio leta, dajući joj poticaj prije nego što klizi prema cilju, prema Fabianu Hoffmannu, stručnjaku za rakete sa Sveučilišta u Oslu. Uz to, domet od 200 kilometara u praksi je ograničen činjenicom da se bombe lansiraju iz zrakoplova koji lete duboko unutar teritorija pod ruskom kontrolom kako bi izbjegli ukrajinske rakete ili bespilotne letjelice. "Čini se da je glavna prednost za Rusiju to što može lansirati klizne bombe s još veće udaljenosti iza prve crte bojišnice, što zrakoplove koji ih isporučuju čini manje ranjivima na ukrajinsku protuzračnu obranu", kaže Hoffmann.