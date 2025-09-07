Naši Portali
RAT PROTIV KARTELA

JD Vance nakon prozivki za američki ratni zločin: 'J*be mi se kako to zovete'

VL
Autor
Večernji.hr
07.09.2025.
u 10:02

Američki potpredsjednik JD Vance izazvao je buru na društvenim mrežama svojom vulgarnom reakcijom na optužbe da je nedavni smrtonosni vojni udar na venecuelanski brod bio ratni zločin.

Sve je započelo kada je potpredsjednik Vance na društvenoj mreži X objavio kako je "ubijanje članova kartela koji truju naše sugrađane najviša i najbolja upotreba naše vojske". Na njegovu objavu brzo je reagirao liberalni komentator Brian Krassenstein, koji je uzvratio: "Ubijanje građana druge nacije koji su civili bez ikakvog pravičnog postupka naziva se ratnim zločinom." Vanceov odgovor bio je kratak, ali je odjeknuo diljem političkog spektra: "J*be mi se kako to zovete." Krassenstein je nastavio raspravu, navodeći da bi se takav čin prema međunarodnom pravu mogao klasificirati kao izvansudsko ubojstvo te je zaključio kako bi Vance zbog svoje izjave trebao biti opozvan.

Žustra rasprava uslijedila je nakon što je predsjednik Donald Trump objavio da je američka vojska izvela napad na plovilo u južnom Karipskom moru za koje se tvrdi da je prevozilo drogu iz Venezuele. U napadu je poginulo 11 osoba, navodnih pripadnika venecuelanske kriminalne organizacije Tren de Aragua, koju je Trumpova administracija nedavno proglasila stranom terorističkom skupinom. Državni tajnik Marco Rubio okarakterizirao je operaciju kao "smrtonosni udar" protiv plovila kojim upravlja "označena narko-teroristička organizacija", dok je sam Trump izjavio da će snimka napada odvratiti buduće krijumčare.

Ovaj napad označava dramatičan zaokret od uobičajene američke prakse presretanja droge, koja se povijesno oslanjala na uhićenja i zapljenu, a ne na upotrebu smrtonosne sile. Visoki dužnosnici administracije jasno su dali do znanja da namjeravaju nastaviti s ovakvim operacijama. "Ovo se neće zaustaviti samo na ovom udaru. Svatko tko krijumčari u tim vodama, a za koga znamo da je označeni narko-terorist, suočit će se s istom sudbinom", poručio je ministar obrane Pete Hegseth, dodavši da je predsjednik Trump spreman "krenuti u ofenzivu na načine koji dosad nisu viđeni".

Međutim, potez je izazvao oštre kritike pravnih stručnjaka, bivših dužnosnika nacionalne sigurnosti i demokrata koji dovode u pitanje zakonsku osnovu za napad. Pravni analitičari ističu ključnu razliku: dok je Kongres 2001. godine izričito odobrio upotrebu vojne sile protiv Al-Kaide, čime su njezini pripadnici postali legitimne vojne mete, takva odluka za Tren de Aragua nikada nije donesena. Juan S. Gonzalez, bivši dužnosnik Vijeća za nacionalnu sigurnost, napisao je da je napad "pravno upitan i prema američkom i prema međunarodnom pravu". Dodatnu kontroverzu izazvalo je otkazivanje povjerljivih brifinga o napadu za ključne odbore Kongresa, izvještava CNN. Administracija do danas nije pružila konkretne dokaze koji bi potkrijepili tvrdnje o identitetu ubijenih osoba niti o vrsti droge koju su navodno prevozili.

Ključne riječi
JD Vance

Komentara 12

Pogledaj Sve
MP
marinko.przolica
10:50 07.09.2025.

Opet prepiska pogrešnih navoda. Dajte uključite malo mozak i točno prevedite što je rečeno. Ako ne znate engleski može vam google translate pomoći. Prijevod je "Baš me briga kako to zoveš"... I cambrige i oxford riječnici frazu objašnjavaju sa; "nee biti zainteresiran ili zabrinut zbog nečega ili nekoga". Koja sramota. Djeca s dva razreda engleskog jezika i sat vremena gaminga na engleskom znaju znaćenje, a naši novinari ne znaju...

Avatar Hrvat1971
Hrvat1971
10:58 07.09.2025.

Kad ono celavo g. Kaže Serena to se na ......onda je to sloboda izražavanja a sad triba nekoga osuditi sta je reka za najniži sloj ljudi a to su dileru i proizvođači opijata

RO
ronaldo
11:11 07.09.2025.

Treba opozvati novinara koji iznosi neistinite cinjenice i uz to je vulgaran, "I don't give a shit" se ne moze prevesti sa "J... me se". Za to ima druga fraza "I don't give a f..."

