Kina poručuje Zapadu da ne postoji samo jedna istina o Drugom svjetskom ratu, baš kao što u svijetu ne postoji ni samo jedan hegemon

Nije tajna da Putinova propagandna mašinerija u skladu sa svojim aktualnim političkim i ratnim potrebama već godinama sustavno reinterpretira povijest Drugog svjetskog rata. Putin je tako obilježavanje Dana pobjede, kojim se slavi sovjetska pobjeda u Velikom domovinskom ratu, kako se Drugi svjetski rat naziva u Rusiji, pretvorio u jedno od svojih najmoćnijih propagandnih oružja. Vladajući narativ u Rusiji temelji se na ruskom monopolu nad pobjedom uz potenciranje nedodirljive uloge Sovjetskog Saveza kao glavnog pobjednika nad nacističkom Njemačkom, a u tom narativu, naravno, više nema mjesta za doprinose drugih saveznika, poput Sjedinjenih Država ili Velike Britanije. Današnja ruska povjesnica pritom sustavno umanjuje ili negira negativne sovjetske epizode, poput pakta Molotov-Ribbentrop, kao i činjenicu da je Staljinov Sovjetski Savez 1939. s Hitlerovom Njemačkom sudjelovao u invaziji na Poljsku te da je Moskva prve dvije godine rata zapravo bila Hitlerova saveznica. Prešućuje se i reinterpretira uloga Crvene armije u ratnim i poratnim zločinima, poput sudjelovanja u masovnim deportacijama, represalijama i masakrima, poput onog u Katinskoj šumi. Sovjetska pobjeda u očima ruskih propagandista mora ostati neokaljana, herojska i čista. Rusija je u ruskom narativu jedina prava sljednica pobjedničke "antifašističke fronte", čime se pokušava opravdati aktualna ruska politika, ponajprije ruska agresija na Ukrajinu. Današnje vojne akcije ruske vojske u Ukrajini prikazuju se kao nastavak sovjetske borbe protiv fašizma, pri čemu se vlast u Kijevu naziva "kijevskim režimom", koji je tobože "nacistički", tako da se cijela agresija na Ukrajinu prikazuje kao borba za "denacifikaciju" i "demilitarizaciju" Ukrajine. Jedan od ključnih elemenata te instrumentalizacije je, naravno, i sustavno umanjivanje uloge Ukrajine i Ukrajinaca u sovjetskoj pobjedi nad nacizmom, iako su Ukrajinci činili najmanje četvrtinu svih poginulih sovjetskih vojnika, a Ukrajina je bila poprište najvećih ratnih operacija, s najvećim brojem žrtava, poput opsade Kijeva i bitke za Dnjepar, koja je označila prekretnicu u cijelom ratu.