Psiholog objasnio tzv. 10-80-10 pravilo ponašanja u nuklearnoj katastrofi: Samo jedni imaju najveće šanse za preživljavanje

Strah od nuklearnog rata naglo je porastao u posljednjih nekoliko dana, a britanski stručnjaci upozoravaju da bi iranske balističke rakete mogle dosegnuti London. Prema izraelskim procjenama, Iran sada raspolaže raketama čiji domet omogućuje napad na veći dio Europe. Ove zabrinjavajuće tvrdnje pojavile su se nakon što su iranske rakete prošlog tjedna gađale zajedničku britansko-američku vojnu bazu na otoku Diego Garcia u Indijskom oceanu, što je dodatno pojačalo napetosti na Bliskom istoku i strahove od šireg sukoba. Bivši visoki časnik britanskog ratnog zrakoplovstva (RAF) Sean Bell priznao je da bi Ujedinjeno Kraljevstvo tehnički moglo pratiti dolazak takvih raketa, ali da ih vjerojatno ne bi moglo zaustaviti. Ipak, dodao je da su šanse za izravan napad na Britaniju „prilično male“.

U takvoj atmosferi straha, psiholog John Leach podsjeća na poznato psihološko pravilo 10-80-10, koje može odrediti tko ima najveće izglede za preživljavanje u nuklearnoj katastrofi. Prema tom pravilu, prvih 10 posto ljudi vidi situaciju kao neizbježnu, unaprijed se pripremi i ostane smireno i upravo oni imaju najveće šanse za preživljavanje. Sljedećih 80 posto bude šokirano i zbunjeno, s oslabljenim racionalnim razmišljanjem, ali se većina može oporaviti. Posljednjih 10 posto potpuno odustane i ponaša se kontraproduktivno, što im najčešće oduzima i male šanse za spas.

Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski upozorio je da se Europa mora pripremiti za sukob velikih razmjera, sličan Prvom ili Drugom svjetskom ratu, uglavnom zbog prijetnji iz Rusije. "Ako Ukrajina padne, prijetnja od Rusije neće se smanjiti, nego će se povećati“, poručio je, piše Mirror.

Britanska javnost sve glasnije postavlja pitanje koliko je zemlja zapravo ranjiva, posebno nakon što su stručnjaci više puta opisali britansku protuzračnu obranu kao 'potpuno golu' pred iranskim raketama. Dok vlada nastoji smiriti situaciju, strahovi od nuklearnog sukoba nastavljaju rasti, a jednostavno psihološko pravilo moglo bi, prema nekim stručnjacima, postati ključno za preživljavanje u najgorem mogućem scenariju. Situacija na Bliskom istoku i dalje je izuzetno napeta.