Šok u laboratoriju: Otvorili prastaru konzervu lososa i umjesto gadosti pronašli nevjerojatan dokaz

Ono što je počelo kao obična kutija zaboravljenih limenki lososa iz skladišta pretvorilo se u pravo znanstveno blago. Istraživači Sveučilišta u Washingtonu otvorili su limenke lososa stare gotovo pola stoljeća i umjesto da pronađu pokvarenu ribu, otkrili su neočekivane 'svjedoke' zdravlja oceana parazitske crve koji zapravo dokazuju da je ekosustav Aljaske u boljem stanju nego što se mislilo. Tim predvođen Natalie Mastick i Chelsea Wood analizirao je 178 limenki lososa četiriju vrsta, pronađenih u Zaljevu Aljaske i Bristol Bayu između 1979. i 2021. godine.

U mesu lososa pronašli su sačuvane parazite, morske nematode duge oko centimetar, koje su uginule tijekom procesa konzerviranja, ali su ostale netaknute desetljećima. Većina ljudi crve u ribi smatra znakom da nešto nije u redu. No znanstvenici kažu upravo suprotno. "Svi pretpostavljaju da crvi u lososu znače da je nešto pošlo po zlu. Ali životni ciklus anisakida uključuje cijeli morski lanac hrane, od krila preko manjih riba do lososa i na kraju morskih sisavaca. Njihova prisutnost zapravo je znak da je riba došla iz zdravog ekosustava“, objasnila je Chelsea Wood.

Istraživanje je pokazalo da se broj ovih parazita tijekom 42 godine povećao kod nekih vrsta lososa, što bi moglo ukazivati na stabilan ili čak oporavljajući morski ekosustav. Mogući razlozi su veći broj morskih sisavaca (u čijim crijevima se crvi razmnožavaju), blagi porast temperature mora ili poboljšanje kvalitete vode zahvaljujući strožim ekološkim propisima.

"Anisakidi se mogu razmnožavati samo u crijevima morskih sisavaca. Porast njihovog broja sugerira da su tijekom našeg razdoblja imali više prilika za reprodukciju, što ukazuje na dovoljno svih potrebnih domaćina u lancu", dodala je Natalie Mastick.

Ovo otkriće, objavljeno u časopisu Ecology and Evolution, pokazuje da stare limenke konzervirane ribe mogu poslužiti kao pravi 'vremenski stroj' za proučavanje promjena u oceanu bez modernih onečišćenja i s savršeno očuvanim uzorcima, piše Newsweek.