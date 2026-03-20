Veliki glodavac već danima u bijegu: 'Snažno savjetujemo da ne prilazite Sambi...'

Jedan od najvećih glodavaca na svijetu pobjegao je prije nekoliko dana iz zoološkog vrta u engleskom Hampshireu, a potraga za njime još uvijek traje. Kapibare Samba i Tango premještene su u ponedjeljak u Marwell Zoo, a od tamo su pobjegle već idućeg dana. Kapibara Tango pronađena je kako pretražuje obližnje grmlje, no Samba je još uvijek na slobodi. Iz zoološkog vrta objavili su kako Samba "nije opasna, ali može biti pod stresom“.

Marwell Wildlife, koji upravlja zoološkim vrtom, zamolio je stanovnike da ih nazovu ako uoče odbjeglu kapibaru i pošalju njezinu lokaciju. Uz to, dodali su kako je policija je upoznata s bijegom. "Kao i uvijek, dobrobit životinja naš je najveći prioritet, a naš tim marljivo radi na tome da Sambu što prije i sigurnije vrati. Kapibare su inteligentne i nježne životinje. Ne predstavljaju rizik za javnost. Snažno savjetujemo da ne prilazite Sambi niti ometate bilo koje područje gdje bi se mogla skrivati kako biste spriječili da je stresirate. Ni pod kojim okolnostima članovi javnosti ne bi smjeli sami pokušavati uhvatiti je", navela je organizacija.

U ponedjeljak, prije bijega, Marwell Wildlife objavio je kako će dvije ženke živjeti u privatnom staništu dok završe karantenu i naviknu se na novo okruženje. "Kad se smire, preselit će se u svoje novo stanište koje trenutno dovršavamo, uključujući ribnjak za njihovo uživanje.“

Kapibare mogu narasti do 120 centimetara dužine, a jedu travu i biljke oko vodenih površina. One su posljednjih godina postale viralna senzacija zbog svoje simpatičnosti. U Japanu, primjerice, postoje i kafići gdje ljudi plaćaju da ih hrane mrkvom.