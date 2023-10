Jandroković poručio Penavi: Neka stane na loptu i razmisli treba li na Vukovaru sakupljati bodove

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je u utorak da se na komemoraciji za žrtve Vukovara ne smiju prikupljati politički bodovi i raditi podjele te je pozvao gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu da "malo stane na loptu”. "Ne mogu shvatiti i ne želim imati razumijevanja za one koji na tome svetom mjestu, na toj komemoraciji, pokušavaju prikupljati političke bodove, a ovdje se evidentno radi o tome”, kazao je Jandroković komentirajući poteze vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave oko organizacije komemoracije te izjavu da je Vukovarcima ukradena Kolona sjećanja.

"Interes je svih nas da dostojanstveno obilježimo i komemoriramo žrtvu Vukovara. Ne trebaju nam nikakve podjele, nikakva isticanja i naglašavanja tko je tu bio važniji, pozivanje na to da netko tko drugačije gleda na određene stvari ne može doći u Vukovar”, rekao je Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Sabora. Istaknuo je da je Vukovar za Hrvate sveto mjesto, simbol stradanja i pobjede u Domovinskom ratu, simbol žrtve, svega onoga što je dovelo do stvaranja hrvatske države. U Vukovar trebaju doći svi oni kojima je stalo do žrtve i poštovanja te žrtve Vukovara, trebaju doći svi oni koji žele dobro hrvatskom narodu i državi te ne smijemo na tom pitanju raditi podjele, poručio je.

"Nikad kao političar to ne bih činio i pozivam i Penavu i sve koji inzistiraju na razlikama da malo stanu na loptu, da promisle je li baš Vukovar tema na kojoj treba skupljati političke bodove”, kazao je Jandroković dodavši da u toj vrsti političke manipulacije jednostavno ne želi sudjelovati.

Ovo nije situacija kao 2013.

Rekao je da će kao i svake godine ići u Vukovar i da očekuje dostojanstveno komemoriranje žrtve. Na upit novinara događa li se HDZ-u sada ono što je HDZ-ov gradonačelnik radio 2013. Vladi Zorana Milanovića kada su bile dvije kolone u Vukovaru Jandroković je odgovorio negativno. "Ovo nije ista situacija i ako se i dogodila pogreška tada ne treba je ponavljati, naučili smo puno toga, prošli kroz proces transformacije društva".

POVEZANI ČLANCI:

"U današnjem svijetu koji je toliko kompleksan i opasan, u kojem se oko nas događaju takve promjene koje nismo mogli ni zamisliti, imamo dva velika sukoba, rusku agresiju na Ukrajinu i sukob Izraela i Hamasa, a u našem susjedstvu Milorad Dodik ponavlja da on smatra da Srbi trebaju živjeti u istoj državi što je koncept Velike Srbije, u takvim uvjetima inzistirati na podjelama meni je potpuno neprihvatljivo i oni koji to čine ne rade dobro Hrvatskoj”, dodao je predsjednik Sabora. Na ponovljeni upit je li 2013. napravljena pogreška ponovio je da je to potpuno nebitno i da ne treba raditi podjele. Naglasio je da temelji na kojima počiva država moraju biti svima iznad partikularnih političkih interesa.

Jandroković je komentirao i stegovne mjere koje je stegovno-disciplinski sud Vojne sigurnosnoobavještajne agencije (VSOA) izrekao petorici djelatnika te agencije zbog lažiranja troškova i nenamjenskog trošenja iznosa koje su dobivali za potrebe posjeta različitim vojnim misijama. "To nije nadležnost Sabora, postoje institucije koje se time bave koje trebaju jasno kazati tko je kršio zakon i sukladno tome postupiti”, rekao je Jandroković dodavši da je ponekad pravda spora ali nada se i dostižna. Nije se želio upuštati u procjene da li VSOA-a dobro funkcionira i treba li je transformirati.

>> VIDEO Penava: Kome smeta HOS, neka ne dolazi u Vukovar