Penava ponovio: Kome smeta HOS, neka ne dolazi. Moje izjave su promišljene

Povodom obilježavanja Svih Svetih gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, zajedno sa suradnicima, danas je položio vijenac podno spomen obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Tom prilikom još jednom je komentirao najnovije događaje u Vukovaru koji su proizišli poslije predstavljanja službenog plakata i slogana Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. Na upit kako komentira poruku predsjednika RH Zorana Milanovića da malo „spusti loptu“ i da će još vidjeti hoće li 18. studenoga biti dio Kolone sjećanja Penava je rekao kako i dalje ostaje pri svojim izjavama kao i da su one promišljene i odmjerene.

- Predsjednik je rekao što je rekao i ja to poštujem. Kroz medije se pokušava progurati da su svi protiv što samo govori koliko je režim jak u Hrvatskoj i koliko nameće neke situacije. Ponoviti ću. Kome smeta HOS, kome smeta Vukovar neka ne dolazi. Kako netko može doći u Vukovar i pokloniti se žrtvama Vukovara, a ne pokloniti se žrtvama HOS-a koji su također ginuli. Pozivam sve građane da dođu u Vukovar jer to je i njihov grad – rekao je Penava.

Najavio je i kako neće biti na najavljenoj sjednici Vijeća za pijetet, na kojoj će biti govora o obilježavanja Dana sjećanja, podsjećajući kako nije bio niti prošle godine. Prema njegovim riječima Vijeće za pijetet je plod Zakona proglašenja Vukovara mjestom posebnog pijeteta kroz koji se provuklo nešto na što je upozoravao te da je država na taj način pokušala ukrasti kolonu sjećanja. Podsjetio je i kako je Grad Vukovar nedavno izdao monografiju o 24 godine kolone sjećanja, odnosno kako je ona nastala i kako se kroz godine razvijala i rasla. Prozvao je ministra branitelja Tomu Medveda rekavši kako ga je ranije upozoravao na to ali i da sada postoji monografija u kojoj se crno na bijelo vidi kako je nastala Kolona sjećanja.

- Ona ima nekoliko temelja. Prvi je tadašnja gradska uprava, a tu su i braniteljske udruge, franjevački samostan te gradske tvrtke i institucije. To su stupovi i ljudi koji su iznijeli i brinuli o Koloni sjećanja. Tomo Medved je legalizirao pljačku, a kroz ovu monografiju se može vidjeti i shvatiti da je ona vukovarska – istakao je Penava.

Komentirao je i podizanje optužnice protiv župana Vukovarsko – srijemske županije Damira Dekanića radi prometne nesreće iz travnja 2022. godine i optužbi koje mu USKOK stavlja na teret. Govoreći o optužnici Penava je rekao kako se Dekaniću godinu dana nakon događaja određuje istražni zatvor te da se na taj način omogućilo da se godinu dana uklanjaju dokazi, utječe na svjedoke… Kako je rekao tek poslije godinu dana je priveden, a godinu i pol od prometne nesreće se podiže optužnica.

- Da li bi bilo koji građanin tako prošao ili bi bio odmah procesuiran i podignuta optužnica? Međutim, Dekanić je član HDZ-a i kalkuliralo se s izborima jer da je sve završeno u prve dvije godine mandata župana išli bi na nove izbore. Ekipa oko Andreja Plenkovića je još jednom zlorabila cijeli sustav kako bi dobili oni što žele. Još jednom su zaštitili i skrili svoje članove iako ne sumnjam da će ga žrtvovati ali su dobili što su htjeli – izbjegli su izbore na kojima su potencijalno mogli izgubiti županiju – rekao je Penava dodajući kako su pri tome iskorišteni i policija i pravosuđe. Kaže i kako se premijer Plenković oko svega toga pravi da ništa zna ističući da je on bio u sličnoj situaciji kako bi gorjelo i nebo i zemlja da se pokaže kako je on najveći kriminalac i da je to nešto nezabilježeno.

- I ovaj slučaj je pokazao da su nam institucije neprofesionalne i ne rade svoj posao kako treba ali i da nemaju jednak tretman prema svima. Ta hobotnica je duboko pustila svoje pipke. I to je jedan od razloga zašto je dio ljudi napustio Hrvatsku – rekao je Penava.

