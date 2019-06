Jandroković i Trump jedini koje je primio car Naruhito

Audijencija kod japanskog cara iznimna je čast, ali je uvijek i obavijena velom tajne. Strani državnici moraju slijediti strogi protokol, koji uključuje i zabranu citiranja cara. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković prvi je i jedini hrvatski dužnosnik kojega je primio neki japanski car. Štoviše, on je drugi po redu, iza američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojemu je pripala čast biti pozvan k caru Naruhitu i carici Masako.

Veliko priznanje

– Susret s japanskim carem, i to kao drugi predstavnik neke strane države, nakon američkog predsjednika Donalda Trumpa, doživljavam kao veliko priznanje za Hrvatsku koje jasno pokazuje da je Japanu itekako stalo da se naši odnosi dignu na višu razinu – kazao nam predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Zanimljivo je i kako je do susreta došlo – kako nam kažu iz diplomatskih izvora, prije tri mjeseca japanski je veleposlanik u Hrvatskoj Jandrokoviću prenio poziv iz japanskog parlamenta. Susret je u originalu uključivao uobičajenu razinu – predsjednika japanskog parlamenta, predsjednika drugog doma, predsjednika skupine prijateljstva te nekoliko ministara, no onda je Japan počeo dizati razinu. Prvo je javljeno da će Gordan Jandroković imati susret s premijerom Shinzōm Abeom, a onda, prije desetak dana, da će predsjednika Hrvatskog sabora i njegovu suprugu primiti i japanski car. Troškove boravka supruge snose domaćini, a put su privatno platili, kaže Jandroković.

Pripreme za audijenciju s carem i caricom uključivale su upoznavanje s procedurom koja je vrlo striktna i stoljetna: ona podrazumijeva naklon, rukovanje te upoznavanje. Ali i neprenošenje carevih riječi. Cara se – upozorava protokol – ne smije citirati, odnosno točno prenositi njegove riječi.

– Bilo je vrlo impresivno, to više što smo supruga i ja drugi par koji je došao k caru i carici, nakon Trumpa. Procedura zaista jest striktna, ali se osjeća toplina, ljudskost i prijateljstvo. Vrlo su topli ljudi i bilo je vrlo ugodno razgovarati. Nismo razgovarali o politici, ali jesmo o hrvatskoj povijesti, o tome kako smo iza Domovinskog rata izgradili zemlju, kako smo ostvarili članstvo u EU i NATO-u, o japanskoj tradiciji i kulturi, o uspjesima hrvatskih sportaša, posebno nogometaša, o Hrvatskoj kao državi turizma, lijepog krajolika, obale... – govori Jandroković.

Japan se ponosi dugotrajnošću svoje carske kuće koja seže čak dva i pol tisućljeća unatrag. Naruhito je 126. car po redu, a do Drugog svjetskog rata i teškog poraza u tom globalnom konfliktu, Japanci su cara promatrali kao božanstvo. No postoji jedno pravilo koje se ne smije prekršiti, a to je da dužnosnici koji posjećuju cara s njim ne smiju razgovarati o “tvrdoj” politici.

– Izravno o politici ne, ali o bilateralnim odnosima može se zboriti s carem. Važno se ne nametati caru, već mu dopustiti da svojim ritmom vodi razgovor. Postoje i različiti stupnjevi formalnosti – tako je za stolom razgovor ležerniji, može čak biti kadšto, iz vlastitog iskustva, i osobniji – kaže Drago Štambuk, nekadašnji veleposlanik u Japanu, a sada u Iranu, gdje smo ga i kontaktirali.

Također, kako nam objašnjava fizičar Tonči Tadić, potpredsjednik Hrvatsko-japanskog kulturnog i gospodarskog društva, kada strani državnik dolazi u posjet carskoj palači, to znači da se dolazi caru kući. Zbog toga se, kaže Tadić, očekuje da će car u razgovorima voditi glavnu riječ.

– Japanski je carski dvor preuzeo pravila ponašanja od europskih dvorova, a Naruhito je vrlo otvoren, što se moglo uočiti već kod njegovih prvih nastupa. U Japanu je ljubaznost suština međusobnih odnosa i dio odgoja, na koji je utjecala vrlo velika gustoća stanovništva pa građani imaju osjećaj brige jedni za druge, ali oni u diplomaciji ne očekuju od svih stranih državnika da znaju sve finese. Agencija carskog domaćinstva vodi sve poslove palače i ona prenosi protokol posjeta japanskom caru veleposlanstvu čiji državnik posjećuje cara – rekao nam je Tadić. Ovaj ljubitelj Japana ističe da je Jandroković jedini hrvatski državni dužnosnik koji se susreo s carem.

– To je najviša razina do koje je hrvatska diplomacija uspjela dosegnuti u Japanu te se ovaj posjet može tumačiti kao znak velikog poštovanja za Hrvatsku – govori Tadić.

Susret s premijerom

Uz cara, predsjednik Sabora susreo se, među ostalim, i s premijerom Abeom, s ministrom vanjskih poslova i ministrom za prostor, infrastrukturu, promet i turizam.

– Nepodijeljena ocjena među svim dužnosnicima Japana jest ta da su naši odnosi vrlo dobri i prijateljski. Predstavio sam i mogućnosti suradnje i na području prometa te ih upoznao s infrastrukturnim projektima u željezničkom, zračnom i lučkom prometu – kazao je Jandroković.