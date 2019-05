Smjena na prijestolju: Novi japanski car za Heisei – eru mira

Japan ima novog cara. Naruhito je jučer zamijenio svog oca Akihita, koji je u 200 godina prvi vladar stare otočne države koji je abdicirao učinivši to zbog lošega zdravlja. Jer, 85-godišnji Akihito prošao je operaciju srca, a borio se i s rakom prostate.

Najsretnije godine života

Naruhito ima 59 godina, školovan je u Tokiju te na Oxfordu, predani je povjesničar, no zanima ga i prijevoz vodnim putovima.

Posebno ga zanimaju vodni resursi, a taj se interes razvio kod njega nakon posjeta Nepalu gdje je vidio redove ljudi koji čekaju na pristup čistoj vodi. Završio je privatno sveučilište Gakushin s 22 godine te je nakon toga sam donio odluku da školovanje nastavi na Oxfordu gdje je završio postdiplomski studij na fakultetu Merton, u dvije godine svladao je povijest transporta rijekom Temzom.

O boravku na Oxfordu napisao je i memoare ‘The Thames and I: A Memoir of Two Years at Oxford”(Temza i ja: Memoari o dvije godine na Oxfordu). Nazvao je to najsretnijim razdobljem svojeg života. Prije Naruhita nijedan se nasljednik u carskoj obitelji nije školovao u stranoj zemlji. Nije na tome stao, po povratku u Japan završio je i drugi magisterij, opet pohađajući sveučilište Gakushin gdje je upoznao i buduću suprugu Masako Owada koja je u to vrijeme bila ambiciozna diplomatkinja s diplomama Oxforda i Harvarda. Navodno je Masako dva puta odbila Naruhitove bračne ponude jer joj je diplomatska karijera bila zanimljivija od uloge buduće carice. Ipak, popustila je 1992. te su se sljedeće godine i vjenčali. Poznat je i kao gorljivi zagovaratelj zaštite okoliša.

Novi je car Zemlje Izlazećeg Sunca poseban i po činjenici da je dopustio javnosti pristup u privatni život svoje obitelji popustivši zapravo pritisku kojem je kao nasljednik prijestolja izvrgnut - dobiti muškog potomka, novog nasljednika, praktično je obaveza.

O kakvom je pritisku riječ, svjedoči i činjenica da je Masako pobacila 1999. godine za što je par okrivio pretjeran medijski interes. Jer, praćenje je uključivalo i helikoptere koji su pratili automobil s Masako kada bi buduća carica išla na redovite preglede. Ta je trauma caricu otjerala iz javnosti, a ona je oboljela je od depresije izazvane prevelikim stresom nakon pobačaja.

Aiko i Hisahita

Carski par ipak dobiva potomka 2001., no rađa se kćer Aiko, a japanski zakon ne dopušta da prijestolje naslijedi žena. Premijer Junichiro Koizumi išao je čak za tim da se taj zakon promijeni, no takav je potez ispao nepotrebnim – Naruhitov mlađi brat Fumihito dobio je dječaka Hisahita. Hisahito je tako Naruhitov nasljednik.

Iako Naruhito postaje car na Praznik rada, službena krunidba dogodit će se tek 22. listopada kada se na predviđenoj četverodnevnoj svečanosti očekuju lideri 195 svjetskih zemalja. Japanski car i inače ima tek slične odgovornosti jer nema izravna političkog utjecaja. No neke će politike ipak biti, ali one miroljubive. Naruhitova era naziva se Reiwa - "lijepa harmonija".