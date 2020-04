Jandroković: Ako će se neki pokušati okoristiti ovom situacijom, bit će najoštrije javno osuđeni i zakonski kažnjeni

Uoči sutrašnjeg nastavka zasjedanja Sabora, i to opet u zgradi na Markovu trgu, danas je na istom mjestu održan i sastanak užeg predsjedništva Sabora nakon čega je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, na konferenciji za medije, komentirao izmjene saborskog Poslovnika i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, rekao što očekuje od sindikata, a osvrnuo se i na sindikalne tvrdnje o nekim poslodavcima koji zloupotrebljavaju Vladine mjere za financijsku pomoć.

Jandroković tako reče da se počelo razgovarati o izmjeni saborskog Poslovnika čime bi se definirao rad u situaciji epidemija težeći tome da oni klubovi koji imaju veći broj zastupnika i zastupnica, budu i proporcionalno brojčano zastupljeniji, odnosno da imaju i veći broj prisutnih u sabornici u odnosu na one manje klubove. Stoga će se u petak prvi put glasati tako da najveći broj zastupnika i zastupnica bude prisutan u sabornici, dok će ostali biti u druge dvije prostorije, čime se poštuje mjera o propisanoj udaljenosti. Pritom će oni zastupnici i zastupnice koji će se nalaziti u sabornici glasati elektronički, a oni u dvjema drugim prostorijama ručno te će se, nakon prebrojavanja, rezultat njihova glasanja elektroničkim putem javiti predsjedavajućem.

Jandroković je potvrdio da Sabor i dalje nastavlja raditi neovisno o tome kakve su okolnosti jer je Sabor središnje, predstavničko i zakonodavno tijelo koje brine o demokraciji. Što se tiče same zgrade Sabora i oštećenja nakon potresa, šef Sabora je ponovio da njen treći i četvrti kat do daljnjeg nisu za upotrebu te da će obnova trajati mjesecima.

Na novinarsko pitanje o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (koje će se upravo sutra na prijedlog Vlade, naći na dnevnom redu Sabora, i to po hitnom postupku, prvo i drugo čitanje), kojima će se legalizirati sve odluke Kriznog stožera i o mogućim tužbama građana koje bi mogle uslijediti Jandroković reče:

- Odluke nisu bile nelegalne. Vjerujem da ćemo Zakon u petak. Imat ćemo situaciju koja će biti legalna i legitimna, radilo se o izvanrednoj situaciji, a reakcija Vlade je bila iznimno brza i učinkovita te je na adekvatan način odgovorila na izazov koji se dogodio. Sada će se ovim izmjenama jasno definirati i ova situacija koja traje i moguće situacije u budućnosti. Moramo imati razumijevanje za ljude koji su donosili te odluke jer je situacija bila izvanredna. Uočene nedostatke ispravit će se donošenjem Zakona koji će, vjerujem, imati visoku suglasnost svih. Razgovarao sam s pravnim stručnjacima i ne očekujem tužbe. Može ih biti, no siguran sam da one neće proći.

Potom je Jandroković iznio svoja očekivanja od sindikata naglašavajući svjesnost težine trenutačne situacije, spremnost na kompromis, odricanje, razumijevanje i solidarnost, a usput je komentirao i navode nekih sindikata da ima poslodavaca koji zlorabe Vladina sredstva dobivena za smanjenje negativnih posljedica i učinaka epidemije.

- Poduzetnici, sindikati, radnici bore se za svoja prava, što je normalno. Sindikat ima zadaću brinuti o pravima radnika, a država sve mora objediniti. Od svih očekujem da shvate situaciju i da su namjere Vlade izuzetno dobre i korektne, te da se svi nečega moraju odreći da bi kao društvo i država mogli ići naprijed. A svaka isključivost i nerazumijevanje pozicije onog drugog ne čini dobro nikome. Neću nikoga suditi niti stati na bilo čiju stranu jer smatram da svatko tko predstavlja neke interesne grupacije mora biti dovoljno širok i shvatiti situaciju, no isključivo se boriti za sebe znači potapati drugu stranu. Moramo biti solidarni. Kada je Vlada posegnula za nevjerojatnim mjerama da 560 tisuća ljudi iz privatnog sektora trenutačno dobiva plaću iz državnog proračuna i kada su liječnici, medicinske sestre, zdravstveno osoblje, policija i civilna zaštita napregnuti do zadnje strune, sve one koji bi u ovoj situaciji pokušali nešto ušićariti ili profitirati treba najoštrije i najsnažnije sankcionirati. Svima je teško, imamo bolesne i one koji umiru, ljude koji se bore s krizom i da sada netko pokuša uzeti nešto što mu ne pripada krajnje je nemoralno. I to treba oštro sankcionirati. Ako netko pokuša ukrasti, ne dati novac radniku, treba to javno reći i na sve načine sankcionirati. Treba poručiti da nećemo dozvoliti nikakve manipulacije niti zloupotrebe. Ako će se neki pokušati okoristiti ovom situacijom, bit će najoštrije javno osuđeni i zakonski kažnjeni - rezolutno je poručio Jandroković dodavši na kraju da pri popuštanju epidemioloških mjera treba biti vrlo oprezan, pri čemu treba balansirati između zaštite života i zdravlja te stupnjevitog gospodarskog otvaranja.