TJEDAN DANA OD PRIMIRJA

Izrael ponovno napao Gazu: Krhko primirje na rubu sloma, obje strane se optužuju za kršenja

Ceasefire between Israel and Hamas in Gaza
EBRAHIM HAJJAJ/REUTERS
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
19.10.2025.
u 13:08

Sporazum o primirju također uključuje povećanje pomoći enklavi, gdje je u kolovozu utvrđeno da je raširena glad od kojega pate stotine tisuća ljudi, prema podacima sustava za praćenje gladi diljem svijeta IPC-ju.

Izraelska vojska pokrenula je napad na Gazu u nedjelju, izvijestili su izraelski mediji, potičući sumnje da tjedan dana staro primirje, koje je posredovao SAD, možda neće dovesti do trajnog mira u enklavi, dok se Izrael i palestinska militantna Hamas međusobno okrivljuju za nepoštivanje sporazuma. Izraelski vojni dužnosnik rekao je u nedjelju da je Hamas izveo više napada na izraelske snage unutar Gaze, među kojima i napad raketnim granatama i snajperski napad na izraelske vojnike. "Oba incidenta dogodila su se u području pod izraelskom kontrolom... Ovo je oštro kršenje primirja", rekao je dužnosnik.

A Hamasov visoki dužnosnik Izat Al Rišek rekao je u nedjelju da je palestinska militantna skupina i dalje predana primirju, koje je, kako kaže, Izrael više puta prekršio. Ni Al Rišek ni izraelski vojni dužnosnik nisu se osvrnuli na navodne izraelske napade u Gazi u nedjelju. Ured za medije u Gazi u toj enklavi u subotu je priopćio da je Izrael 47 puta prekršio sporazum o primirju, a u tim je incidentima poginulo 38 osoba, a 143 su ranjene. Još treba vidjeti utjecaj izraelskih napada u nedjelju, najozbiljnijeg testa snage ionako krhkog sporazuma otkako je stupio na snagu 11. listopada. Izraelska vlada i Hamas već se danima međusobno optužuju za kršenja primirja, a Izrael tvrdi da će granični prijelaz Rafah između Gaze i Egipta ostati zatvoren do daljnjega.

Rafah je većinom zatvoren od svibnja 2024. godine. Sporazum o primirju također uključuje povećanje pomoći enklavi, gdje je u kolovozu utvrđeno da je raširena glad od kojega pate stotine tisuća ljudi, prema podacima sustava za praćenje gladi diljem svijeta IPC-ju. Izrael i Hamas u sporu su oko povrata tijela preminulih talaca. Izrael je zahtijevao da Hamas ispuni svoje obveze u predaji preostalih tijela svih 28 talaca. Hamas je vratio svih 20 živih talaca i 12 preminulih, a za ostale se još pravda da proces zahtijeva trud i posebnu opremu za vađenje tijela zakopanih pod ruševinama. I dalje postoje goleme prepreke Trumpovu planu za okončanje rata. Ključna pitanja -  razoružavanje Hamasa, upravljanje Gazom, sastav međunarodnih "stabilizacijskih snaga" i koraci prema stvaranju palestinske države tek trebaju biti riješena. Američko veleposlanstvo u Jeruzalemu još nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Gaza Izrael

