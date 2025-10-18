Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
POLICIJA SPRIJEČILA INCIDENT

FOTO Prosvjed podrške Palestini u Zagrebu: Skoro izbio incident, policija brzo reagirala

Zagreb: Prosvjed za Palestinu: "Ko je zasp’o, neka se probudi!"
Foto: Marko Juric/PIXSELL
1/26
VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 20:13

“Nadamo se da će Hrvatska stati na pravu stranu povijesti, a prava strana je uz ljude koji su pod okupacijom, za slobodnu Palestinu i suradnju dviju država.”

Organizatori iz Inicijative za slobodnu Palestinu upozoravaju da Izrael krši sporazum o prekidu vatre te nastavlja s vojnim napadima. Traže od hrvatskih vlasti da prekinu sve veze s Izraelom i pokrenu procesuiranje onoga što nazivaju izraelskim ratnim zločinima. Na prosvjedu koji je održan u Zagrebu gotovo je došlo do incidenta kada su među okupljene pristalice Palestinske neovisnosti stigli pojedinci s izraelskom zastavom. Brzom intervencijom policije sukob je spriječen, piše HRT.

“Gradovi diljem Europe se bude, generalni štrajkovi se šire. Ljudi se svuda pokreću jer shvaćaju koliko genocid ne staje, lažno primirje ne samo da se krši i ne dovodi do mira samo po sebi i bitno je da ljudi dižu glas i da se kreću,” rekla je Morana Miljanović, kapetanica broda u humanitarnoj flotili.

Salah Abdel Shafi, palestinski veleposlanik u Austriji, naglasio je: “Hrvatska je jedna od nekoliko država koje još nisu priznale neovisnost Palestine. Nadamo se da će Hrvatska stati na pravu stranu povijesti, a prava strana je uz ljude koji su pod okupacijom, za slobodnu Palestinu i suradnju dviju država.”
Ključne riječi
zastava Izrael Palestina prosvjed Zagreb

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar R2D2
R2D2
20:54 18.10.2025.

Dragi Palestinci, molim, podsjetite me kako je počelo. Druga stvar, prava strana ne podtžava terorističke organizacije, kojima je omiljena zabava dekaptiranje svih koji vam na bilo koji način ne odgovaraju.

MC
McGregor
20:51 18.10.2025.

Idite prosvjedovati u Tel Aviv, Hrvatsku ostavite na miru. Ne trebamo vas.

EJ
ejStef
20:49 18.10.2025.

Hm da, to je podrška ovima koji sada ubijaju na području gdje se Izrael povukao, koji sada masovno regrutiraju i spremaju se za novu borbu... Stvarno bi ti trebali odavde otići tamo malo se upoznati sa situacijom na licu mjesta, da ih Hamas ugosti...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još