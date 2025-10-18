FOTO Prosvjed podrške Palestini u Zagrebu: Skoro izbio incident, policija brzo reagirala

Organizatori iz Inicijative za slobodnu Palestinu upozoravaju da Izrael krši sporazum o prekidu vatre te nastavlja s vojnim napadima. Traže od hrvatskih vlasti da prekinu sve veze s Izraelom i pokrenu procesuiranje onoga što nazivaju izraelskim ratnim zločinima. Na prosvjedu koji je održan u Zagrebu gotovo je došlo do incidenta kada su među okupljene pristalice Palestinske neovisnosti stigli pojedinci s izraelskom zastavom. Brzom intervencijom policije sukob je spriječen, piše HRT.

“Gradovi diljem Europe se bude, generalni štrajkovi se šire. Ljudi se svuda pokreću jer shvaćaju koliko genocid ne staje, lažno primirje ne samo da se krši i ne dovodi do mira samo po sebi i bitno je da ljudi dižu glas i da se kreću,” rekla je Morana Miljanović, kapetanica broda u humanitarnoj flotili.

Salah Abdel Shafi, palestinski veleposlanik u Austriji, naglasio je: “Hrvatska je jedna od nekoliko država koje još nisu priznale neovisnost Palestine. Nadamo se da će Hrvatska stati na pravu stranu povijesti, a prava strana je uz ljude koji su pod okupacijom, za slobodnu Palestinu i suradnju dviju država.”