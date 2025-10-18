Naši Portali
Tomislav Krasnec
Tomislav Krasnec

Nije sve usporedivo, sastojci za uspjeh nisu isti, ali evo zašto se Kosovo spominje kao primjer za Gazu

18.10.2025. u 12:29

Sastojci za preslikavanje kosovskog uspješnog primjera na Gazu ipak još nisu sasvim tu, ali usporedba je zanimljiva i može poslužiti kao smjer

Princip je sličan...
KFOR JE NA KOSOVU JAMČIO SIGURNOST, HOĆE LI TO MOĆI I ISF U PALESTINI?

Nekoliko autora, među njima i bivši kosovski ministar vanjskih poslova Petrit Selimi u članku za tjednik Economist, nudi tezu da iskustvo međunarodne prijelazne uprave na Kosovu može poslužiti kao koristan orijentir, ili možda čak i uzor, za provedbu devete od ukupno 20 točaka Trumpova mirovnog plana za Gazu (na slici Donald Trump s palestinskim predsjednikom Mahmoudom Abbasom). Ta točka kaže sljedeće: "Gazom će upravljati privremena prijelazna uprava tehnokratskog, apolitičkog palestinskog odbora, odgovornog za svakodnevno vođenje javnih službi i općina u korist naroda Gaze. Ovaj odbor sastojat će se od kvalificiranih Palestinaca i međunarodnih stručnjaka, a nadzor će provoditi novo međunarodno prijelazno tijelo, 'Odbor za mir', kojim će predsjedati predsjednik Donald J. Trump, a ostali članovi i šefovi država bit će naknadno objavljeni, uključujući bivšeg premijera Tonyja Blaira.

Izrael Hamas Donald Trump mirovni plan Kosovo Gaza Petrit Selimi

