Izrael napao Jemen: Gađao zapovjedništvo hutista u Sani

Izrael je u srijedu gađao ciljeve u jemenskoj Sani, u napadu za koji očevici tvrde da je bio usmjeren na ministarstvo obrane hutista, javila je televizija Al-Masirah u nadležnosti te šijitske islamističke skupine. Izraelski mediji su javili o udarima na Jemen, a vojska je kazala da je pogodila vojne kampove, sjedište odjela hutističke vojne propagande i skladište goriva.

Hutistički mediji govore da je nekoliko osoba ubijeno i ranjeno. Očevici kažu da je gađano i hutističko ministarstvo vanjskih poslova. Radi se o zadnjima u nizu napada i protunapada unazad više od godinu dana između hutista i Izraela. Stanovnici Sane su rekli da je napadnuta skrivena lokacija između dvije planine koja služi kao zapovjedni i kontrolni stožer. Opseg eventualne štete za sada nije poznat.

Do napada je došlo desetak dana nakon što je u onome 30. kolovoza ubijen premijer hutističke vlade i nekoliko ministara. Hutisti, koji uživaju potporu Teherana, su pokrenuli napade na Izrael i brodove u Crvenom moru nakon izbijanja rata u Gazi, kazavši da se radi o činu solidarnosti s Palestincima. Hutisti redovito ispaljuju projektile prema Izraelu, od kojih se većina presretne. Izrael na te napade odgovara udarima na područja Jemena pod kontrolom pobunjenih hutista.

U Jemenu od 2014. vlada građanski rat između pristaša međunarodno priznate vlade i proiranske šijitske milicije koji je izbio nakon što su militanti zauzeli glavni grad Sanu. Prema podacima UN-a iz 2022., u Jemenu je do sada ubijeno više od 150.000 ljudi, uz procjenu da je više od 227.000 mrtvih kao rezultat stalne gladi i nedostatka zdravstvenih ustanova. Ujedinjeni narodi su još 2018. upozorili da se 13 milijuna jemenskih civila suočava sa glađu koja bi mogla postati "najgora glad na svijetu u posljednjih 100 godina". Humanitarne udruge upozoravaju na "zaboravljenu krizu" u Jemenu.