Pozivajući izraelskog ministra vlada Hrvatskoj nije napravila uslugu

Hrvatska je posjetom izraelskog šefa diplomacije Gideona Saara Hrvatskoj Izraelu pružila priliku koja se toj zemlji u posljednje vrijeme rijetko pruža. Naime, Izrael se zbog "barbarstva" u Gazi, kako je izraelsko ubijanje civila i djece dok u redovima čekaju raspodjelu hrane i vode nedavno nazvao papa Lav XIV., suočava s vidljivim gubitkom međunarodne podrške i svojevrsnom međunarodnom izolacijom. Iako Izrael još nisu u potpunosti izolirali svi njegovi saveznici, ovih je dana, pogotovo u vezi s humanitarnom blokadom Gaze i odbijanjem dvodržavnog rješenja, suočen s gubitkom podrške čak i nekih važnih i utjecajnih tradicionalnih zapadnih partnera, koji najavljuju preokret i priznanje Palestine. Dok zbog naloga Međunarodnog kaznenog suda za Netanyahuovo uhićenje izraelski premijer ne može putovati u 124 zemlje članice Rimskog statuta, dio zapadnih zemalja, koje su bile tradicionalno nepokolebljive u pomoći Izraelu, razmatraju preispitivanje svoje politike, obustavu isporuka oružja Izraelu i nametanje sankcija pojedinim izraelskim dužnosnicima. Sve veći broj zemalja gubi strpljenje s Izraelom, koji se zbog toga uglavnom oslanja na potporu i odnose sa SAD-om i još nekoliko moćnih saveznika, a ne s globalnom zajednicom kao ranije. I u Europskoj uniji sve otvorenije govore o humanitarnoj krizi za koju je odgovorna aktualna izraelska politika i o izraelskom kršenju međunarodnog prava, o čemu svjedoči i žustra jučerašnja rasprava u Europskom parlamentu, koja nagovještava postupni europski zaokret prema Izraelu.