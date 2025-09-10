Pozivajući izraelskog ministra vlada Hrvatskoj nije napravila uslugu

Hrvatska je posjetom izraelskog šefa diplomacije Gideona Saara Hrvatskoj Izraelu pružila priliku koja se toj zemlji u posljednje vrijeme rijetko pruža. Naime, Izrael se zbog "barbarstva" u Gazi, kako je izraelsko ubijanje civila i djece dok u redovima čekaju raspodjelu hrane i vode nedavno nazvao papa Lav XIV., suočava s vidljivim gubitkom međunarodne podrške i svojevrsnom međunarodnom izolacijom. Iako Izrael još nisu u potpunosti izolirali svi njegovi saveznici, ovih je dana, pogotovo u vezi s humanitarnom blokadom Gaze i odbijanjem dvodržavnog rješenja, suočen s gubitkom podrške čak i nekih važnih i utjecajnih tradicionalnih zapadnih partnera, koji najavljuju preokret i priznanje Palestine. Dok zbog naloga Međunarodnog kaznenog suda za Netanyahuovo uhićenje izraelski premijer ne može putovati u 124 zemlje članice Rimskog statuta, dio zapadnih zemalja, koje su bile tradicionalno nepokolebljive u pomoći Izraelu, razmatraju preispitivanje svoje politike, obustavu isporuka oružja Izraelu i nametanje sankcija pojedinim izraelskim dužnosnicima. Sve veći broj zemalja gubi strpljenje s Izraelom, koji se zbog toga uglavnom oslanja na potporu i odnose sa SAD-om i još nekoliko moćnih saveznika, a ne s globalnom zajednicom kao ranije. I u Europskoj uniji sve otvorenije govore o humanitarnoj krizi za koju je odgovorna aktualna izraelska politika i o izraelskom kršenju međunarodnog prava, o čemu svjedoči i žustra jučerašnja rasprava u Europskom parlamentu, koja nagovještava postupni europski zaokret prema Izraelu.
Upustivši se u polemiku s predsjednikom Zoranom Milanovićem, Saar je neukusno zloupotrijebio hrvatsko domaćinstvo
Pričajući gluposti i svađajući se, nesretni slučajni predsjednik Hrvatskoj nije napravio uslugu. Ja mislim da bi on ttebao biti predsjednik Slovenije. Tamo je "rat" trajao toliko da mu nitko neće zamjeriti što "nije stigao", a crveni su dovoljno da za njega ima mjesta. On bi slovensku političku scenu "rasturio" svojim citatima iz srpskih filmova, a ne bi bilo ni puno posla, samo radiš suprotno od EU i tamo si "avangarda".
Ah, svašta, papir stvarno sve podnosi... Uglavnom, izraelski ministar ima turu po EU da bi spriječio zajedničko priznanje Palestine i primit će ga ili ga je primila svaka vlada (osim onih aktivističkih). Što je zapravo i normalno, budući da jedini tko sada realno pregovara u ime Palestine ja Hamas i njegovi pregovori za prekid vatre... A Hamas (i Hezbolah i još mnogi drugi) u svom programu imaju brisanje Izraela i Židova s lica zemlje, te su žestoko podupirani od strane Irana koji ima u prijedlogu zakona da Izrael mora nestati do 2040. godine... Tako da se tu Hrvatska ne treba žuriti, odgovor Izraela je pretjeran, no podržati brisanje Izraela i Židova nije nešto što treba podržati.