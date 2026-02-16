Šušnjar reagirao na mađarske prijetnje: 'Vrijeme je da se to ratno profiterstvo zaustavi'

Omogućite nam dotok ruske nafte i prestanite politizirati i ideologizirati energetsku sigurnost, obrušio se jučer na Hrvatsku mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó, a jutros je stigao odgovor ministra gospodarstva Ante Šušnjara. Naime, Šušnjar je na platformi X istaknuo kako je Hrvatska "odgovorno i transparentno postupala po pitanju regionalne energetske sigurnosti" te kako će to ponovno učiniti za svoje mađarske i slovačke prijatelje "uz potpuno poštovanje naših ukrajinskih saveznika i svakodnevne patnje koju proživljavaju".

"Kad su nas optuživali za 'ratno profiterstvo' – naše pristojbe bile su i ostaju transparentne i tržišno utemeljene. Kad je Hrvatska proglašena 'nepouzdanom tranzitnom zemljom' – mi smo održavali ključnu infrastrukturu stabilnom i neprekinutom, neovisno o bilo kakvim političkim optužbama. Hrvatska neće dopustiti da opskrba gorivom u Srednjoj Europi bude ugrožena. Spremni smo pomoći u rješavanju akutnog poremećaja, u skladu s pravom EU-a i propisima OFAC-a. Nitko ne smije ostati bez goriva", poručio je Šušnjar.

"Adria cjevovod je spreman, dakle više nema tehničkih izgovora da bilo koja zemlja EU-a ostane vezana uz rusku sirovu naftu. Bačva kupljena iz Rusije može se nekima činiti jeftinijom, ali financira rat i napade na ukrajinski narod. Vrijeme je da se to ratno profiterstvo zaustavi", dodao je te napomenuo kako se infrastruktura ne mijenja preko noći, no narativi ponekad da.

Croatia has acted responsibly and transparently on regional energy security - and we will do so again for our Hungarian @FM_Szijjarto and Slovak friends @SakovaSr, while fully respecting our Ukrainian allies and the daily suffering they endure.



When we were told the Adria… pic.twitter.com/huJ8aXyNyU — Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 16, 2026