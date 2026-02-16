Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DOTOK NAFTE

Šušnjar reagirao na mađarske prijetnje: 'Vrijeme je da se to ratno profiterstvo zaustavi'

Zagreb: Izjava ministra Šušnjara nakon sjednice Vlade
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
16.02.2026.
u 09:49

"Kad je Hrvatska proglašena 'nepouzdanom tranzitnom zemljom' – mi smo održavali ključnu infrastrukturu stabilnom i neprekinutom, neovisno o bilo kakvim političkim optužbama", kazao je Ante Šušnjar

Omogućite nam dotok ruske nafte i prestanite politizirati i ideologizirati energetsku sigurnost, obrušio se jučer na Hrvatsku mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Péter Szijjártó, a jutros je stigao odgovor ministra gospodarstva Ante Šušnjara. Naime, Šušnjar je na platformi X istaknuo kako je Hrvatska "odgovorno i transparentno postupala po pitanju regionalne energetske sigurnosti" te kako će to ponovno učiniti za svoje mađarske i slovačke prijatelje "uz potpuno poštovanje naših ukrajinskih saveznika i svakodnevne patnje koju proživljavaju".

"Kad su nas optuživali za 'ratno profiterstvo' – naše pristojbe bile su i ostaju transparentne i tržišno utemeljene. Kad je Hrvatska proglašena 'nepouzdanom tranzitnom zemljom' – mi smo održavali ključnu infrastrukturu stabilnom i neprekinutom, neovisno o bilo kakvim političkim optužbama. Hrvatska neće dopustiti da opskrba gorivom u Srednjoj Europi bude ugrožena. Spremni smo pomoći u rješavanju akutnog poremećaja, u skladu s pravom EU-a i propisima OFAC-a. Nitko ne smije ostati bez goriva", poručio je Šušnjar. 

"Adria cjevovod je spreman, dakle više nema tehničkih izgovora da bilo koja zemlja EU-a ostane vezana uz rusku sirovu naftu. Bačva kupljena iz Rusije može se nekima činiti jeftinijom, ali financira rat i napade na ukrajinski narod. Vrijeme je da se to ratno profiterstvo zaustavi", dodao je te napomenuo kako se infrastruktura ne mijenja preko noći, no narativi ponekad da.
Pobuna u Bibinju zbog velikog Čermakovog ulaganja, najavljuje se i veliki prosvjed, bili smo tamo!
Ključne riječi
nafta Péter Szijjártó Mađarska Ante Šušnjar

Komentara 9

Pogledaj Sve
AV
avangero
10:05 16.02.2026.

Sve dođe na svoje, pljujete po Ukraincuma sad kad su bam zatvorili pipu dobar je i Janaf, malo morgen, putinove pudjice

AL
alojzvodic
10:32 16.02.2026.

Hrvatska neće dopustiti da se ugrozi opskrba gorivom u srednjoj Europi. Ostatak unosa je suvišan.

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
10:54 16.02.2026.

Tako. Ratni profiter može biti samo Amerika i Indija, koja će nam preprodati rusku naftu. Što je dozvoljeno Bogu nije i volu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!