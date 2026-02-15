Naši Portali
GLAVNA TEMA JE ENERGETIKA

Rubio obilazi Trumpove saveznike: Europsku turneju nastavlja u Slovačkoj i Mađarskoj

U.S. Secretary of State Marco Rubio boards a plane en route to Istanbul, departing from Antalya
Foto: KHALIL HAMRA/REUTERS
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
15.02.2026.
u 07:05

bje zemlje uvelike su ovisne o ruskim fosilnim gorivima unatoč moskovskoj invaziji na Ukrajinu 2022. godine

Američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja svoju europsku turneju posjetama dvjema zemljama koje predvode saveznici Donalda Trumpa - Slovačkoj i Mađarskoj.  Rubio u subotu je na minhenskoj sigurnosnoj konferenciji pozvao Europljane da se okupe oko vizije američkog predsjednika o svjetskom poretku, ali ih je istovremeno uvjerio da će im Amerika ostati saveznik i prijatelj. 

Američki državni tajnik u nedjelju će prvo na nekoliko sati u Bratislavu. Ondje će se sastati s premijerom Robertom Ficom, koji dijeli istu suverenističku i nacionalističku ideologiju kao i američki predsjednik. Fico se nedavno sastao s Trumpom na Floridi i poslije izjavio da su vodili "izuzetno važne" razgovore. 

Američki državni tajnik potom će u ponedjeljak otputovati u Budimpeštu na sastanke s mađarskim vlastima, uključujući premijera Viktora Orbana. Donald Trump ne krije svoju podršku mađarskom nacionalističkom vođi, kojeg opisuje kao "snažnog i moćnog čovjeka", uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. travnja. Viktor Orban suočava se sa svojim najtežim izazovom od povratka na vlast 2010. godine jer njegova stranka Fidesz zaostaje za oporbenom strankom TISZA u anketama prije izbora.

U govoru u subotu obećao je da će nastaviti svoju ofenzivu protiv "potkupljenih pseudocivilnih organizacija, novinara, sudaca i političara", ponavljajući postupke Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama. Mađarski premijer također je najavio svoju namjeru da sljedeći tjedan otputuje u Washington kako bi prisustvovao inauguracijskom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika. Viktor Orban je posebno blizak Trumpovoj administraciji zbog njezine antiimigrantske politike nakon izbijanja sirijske izbjegličke krize prije deset godina.

Mađarska je također, tijekom Orbanova posjeta Bijeloj kući prošle godine, osigurala izuzeće od američkih sankcija na uvoz ruske nafte i plina. Bivši demokratski predsjednik Joe Biden imao je mnogo neprijateljskiji odnos s Orbanom, kojega je optužio da se "kreće prema diktaturi", posebno ušutkivanjem neovisnih medija i kampanjom protiv prava LGBT+ osoba.

Energetika će biti glavna tema Rubijevih razgovora u Slovačkoj i Mađarskoj, naznačili su američki dužnosnici prije putovanja. Obje zemlje uvelike su ovisne o ruskim fosilnim gorivima unatoč moskovskoj invaziji na Ukrajinu 2022. godine. Slovačka i Mađarska u prijeporu su s Europskom unijom zbog odluke da postupno ukine uvoz ruskog plina. Washington stoga namjerava ojačati energetske veze sa svoja dva desničarska saveznika.
