UBRZAVANJE SUDSKIH POSTUPAKA?

'Izmjene ZKP-a? Ministarstvo je problem pogrešno detektiralo'

VL
Autor
Ivana Jakelić
11.10.2025.
u 09:44

Prava obrane na optužnim vijećima bit će znatno smanjena Pravo na šutnju aspekt je prava okrivljenika da sebe ne optužuje i može se dosljedno konzumirati

Kada su u srpnju 2019. bili uhićeni, sve je bilo grandiozno. Osumnjičenika je bilo 20-ak, neki od njih, poput Tomislava Sučića, Tomislava Sablje i Đorđa Vuletića, bili su stari znanci policije i pravosuđa. Teretilo ih se za zločinačko udruživanje zbog krijumčarenja najmanje 16 tona marihuane vrijedne 11 milijuna eura, ali i za paleže vozila i planiranje premlaćivanja nekih osoba koje su u to doba bile visoko pozicionirane u Dinamu. No onda se priča o akciji Tebra, kako to obično bude, pomalo razvodnila, jer su nakon podizanja optužnice 2020. obrane tražile izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih, promijenila su se tri optužna vijeća, jer su raspravni suci koji su radili na spisu odlazili ili u istragu ili na Visoki kazneni sud (VKS), zbog zagrebačkog potresa jedno je vrijeme bilo nemoguće naći dovoljno veliku dvoranu za održavanje sjednica optužnih vijeća pa je došao COVID-19, VKS je jednom vratio spis optužnom vijeću tražeći detaljnija obrazloženja stava da su dokazi zakoniti jer im obrazloženje na gotovo 100 stranica nije bilo dovoljno detaljno...

Ključne riječi
dugo suđenje obrana zkp optužno vijeće sudski postupci

