Izliječila se hranom i sad drugima slaže jelovnike: 'Nisam željela završiti kao invalid'

Mene je moja bolest kaznila, svaki put kad ne bih bila disciplinirana, bilo mi je jako loše. To me naučilo da nema mrdanja, da ili ću biti disciplinirana ili će mi biti stvarno loše. Tako je i dandanas. Disciplinu mi održava upravo bolest”, govori magistra farmacije i nutricionistica Ana Grbac rodom iz Fažane dok ispijamo običnu vodu u kafiću nedaleko od jednog od njezinih radnih mjesta, onoga u ljekarni na pulskoj tržnici. Upravo u ljekarni mnogi su je sugrađani tražili savjete o prehrani saznavši da je ona svoju tešku autoimunu bolest pobijedila zdravom prehranom. Drugo je njezino radno mjesto u savjetovalištu “Ana Grbac Nutrition & Pharmacy” u Valbandonu. Prvo farmaceutsko-nutricionističko savjetovalište u Hrvatskoj, ujedno savjetovalište za sportaše, mlada magistra otvorila je kad je shvatila da, radeći u ljekarni, ne može pomoći svima koji to traže.