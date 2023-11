Izdana upozorenja, mogući i pljuskovi s grmljavinom, evo što nas čeka početkom idućeg tjedna

Najavljena promjena vremena stigla je posljednjih dana u Hrvatsku. Još u petak pijavica se pojavila u Malom Lošinju, a obilna kiša padala je diljem zemlje. U Splitu je pala i tuča, dok je jučer jak vjetar nosio sve pred sobom u dijelu Pelješca. Također, snijeg je jučer zabijelio gorske dijelove Hrvatske. Padao je na Platku, Dinari, Kamešnici i Biokovu, ali i na vrhu Mosora i Svilaje.

Na Jadranu i predjelima uz njega vrijeme će danas biti umjereno do pretežno oblačno, osobito u drugom dijelu dana uz kišu, a navečer su na krajnjem jugu lokalno mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano, no jutro ponegdje maglovito, mjestimice uz mraz pri tlu. Poslijepodne slijedi postupan porast naoblake, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će biti slab, popodne do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, navečer u okretanju na sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje i buru. Najviša dnevna temperatura zraka bit će danas između 8 i 13, na Jadranu od 13 do 17 °C.

VIDEO Lepršave pahulje donijele zimsko ozračje na Platak

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je i nekoliko upozorenja zbog vremenskih uvjeta. Za zagrebačku, gospićku i karlovačku regiju tako je žuto upozorenje izdano zbog magle. Vidljivost je, kako navodi DHMZ, manja od 200 metara.

Žuto upozorenje izdano je i za srednju te južnu Dalmaciju zbog vjetra. "Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", ističe DHMZ.

VEZANI ČLANCI:

Vrijeme idući tjedan

Ponedjeljak bi u unutrašnjosti trebao biti djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U utorak će vrijeme biti većinom oblačno, ponegdje s kišom, osobito u drugom dijelu dana. U srijedu prolazno jače naoblačenje s kišom, pa i u obliku pljuskova. Vjetar većinom slab jugozapadni, u srijedu sjeverni i sjeveroistočni, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Na Jadranu će u ponedjeljak biti djelomice sunčano, a u utorak promjenjivo, prema kraju dana na sjeveru s kišom, često u obliku pljuskova, kojih će u srijedu biti duž cijele obale. Puhat će umjereno, u utorak mjestimice i jako jugo, a u ponedjeljak i srijedu sjeverozapadnjak.