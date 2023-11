Jak vjetar pogodio Pelješac: 'Bilo je strašno, nosio je sve pred sobom. Odnijelo je krov s konobe'

Veći dio Dalmacije već sinoć je zahvatilo veliko nevrijeme. U Splitu je, primjerice, padala jaka kiša, kao i tuča, dok je jak vjetar rano jutros puhao na Pelješcu. Stanovnik mjesta Lovišta na Pelješcu ispričao je za portal Dalmacija Danas kako se vjerojatno pojavila pijavica.

"Mi vam živimo na samom kraju mjesta, i ta uvala zove se Mirci. Rano jutros oko 4 sata ujutro ovaj dio Pelješca vjerojatno je pogodila pijavica. To je bilo strašno, snažan vjetar nosio je sve pred sobom. Jednoj našoj susjedi odnijelo je krov s konobe, uništeni su nam tamarisi i brojne biljne kulture, stabla...", kazao je.

"Sve se slomilo i srušilo. Zanimljivo je da se šteta dogodilo u krugu od 200 do 300 metara, a nešto dalje nije zabilježena nikakva šteta. Također, jednu mladu maslinu, ovdje u blizini naše kuće, vjetar je iščupao iz korijena", dodao je.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) ističe kako će sutra vrijeme na Jadranu i predjelima uz njega biti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana uz kišu, dok su navečer na krajnjem jugu lokalno mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj ujutro će biti često maglovito, ponegdje uz mraz pri tlu. Potom djelomice sunčano, popodne uz postupan porast naoblake sa zapada. Vjetar će biti slab, popodne do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak navečer okreće na sjeverozapadnjak, uz obalu ponegdje i buru. Najniža temperatura zraka od -1 do 4, na moru većinom od 7 do 12 °C. Najviša dnevna između 9 i 13, na Jadranu od 14 do 17 °C.