Starac koji je lani ubio mladića pobjegao: U nepozvanog gosta ispalio pet metaka

Mirko Kulić (83) koji je lanjskog lipnja ubio 25-godišnjeg Tihomira Martiškovića na kućnom pragu, ipak neće tako skoro na optuženičku klupu zbog ubojstva s obzirom na to da je pobjegao s kućne adrese, pa je karlovačko Županijsko državno odvjetništvo izdalo tjeralicu za njim.

Mirko, inače porijeklom iz BiH, i inače nije imao hrvatsko državljanstvo, već je u selu u Donjim Stativama kod Karlovca, gdje se prije tridesetak godina doselio iz Njemačke, živio s njemačkim državljanstvom. Živio je sam, kao osobenjak, ni s kim u selu nije volio previše pričati, imanje mu je bilo ograđeno visokom, na mjestima bodljikavom ogradom, a mještani su nam lani kada je mladiću oduzeo život, kazali da ga je povremeno posjećivao sin iz Njemačke.

- Znao je hodati po selu, pričati sam sa sobom, prijetiti da će nekoga ubiti, imao je neke svoje demone. Nikada nikoga u selu nije napadao, ali ne čudi nas što je ubio provalnika, on sigurno nije čekao da netko tko se u noći šulja oko njegove kuće uđe i kaže što treba – kazali su nam lanjskog lipnja njegovi susjedi kojima je tek jutro nakon ubojstva rekao da pozovu policiju jer je ubio lopova.

Karlovačko Županijsko državno odvjetništvo odmah je po Mirkovom uhićenju tražilo da ga se pritvori do podizanja optužnice i početka suđenja i to baš zbog mogućnosti bijega. No, sudac nije prihvatio prijedlog i pustio je Mirka na slobodu uz obvezu javljanja policiji. Čekajući podizanje optužnice i moguće suđenje, do siječnja ove godine Mirko je tu obvezu i izvršavao, no od tada više nije na adresi u Donjim Stativama.

Po optužnici ŽDO-a, Mirko je u noćnim satima 17. lipnja, oko 21 sat, čuo da netko šeta njegovim, inače jako dobro ograđenim dvorištem, te da nepozvani gost dolazi na kućni prag. Nije čekao, već je s ciljem da usmrti osobu, uzeo vojničku poluautomatsku pušku koju je imao ilegalno, i ispalio u nepozvanog gosta pet hitaca. Meci su probili vrata, a jedan od njih, koban za Tihomira, završio mu je u prsnom košu. Iako Mirko, zapravo, nije znao što je Tihomir htio, slutio je, s obzirom na to da se šuljao kasno noći oko kuće, da ga želi okrasti.

Ispostavilo se, zapravo, da je Mirko vjerojatno bio blizu istine, obzirom da je Tihomir Martišković imao podeblji dosje ispisan slučajevima krađa, provala, šverca, pa je neko vrijeme bio i u zatvoru. Živio je s majkom od socijale i odštete nakon što mu je otac stradao u prometnoj nesreći, a brat je bio u Njemačkoj. Njegovi pak susjedi, kazali su nam lani kako je Tihomir često odlazio noći, tko zna kamo, te kako se svojih ilegalnih poslova nikada nije ostavio.