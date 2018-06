Došao k susjedu, sjeo i mirno rekao: Ubio sam nekoga, pozovi policiju

Taj vam je Mirko bio napasna, čudna osoba, ni s kim nije bio u dobrim odnosima i uvijek je bio protiv nečega. Kada bi na cesti puknula cijev za cijelo selo, on bi branio da je dođu popraviti.

Polje nasuprot kuće puno je kantica koje je nabacao samo da nekome napakosti. Zapravo, bio je pustinjak. U toj je kući živio sam. Znali smo da ima pištolj, pa iako nisam znao što se dogodilo u selu, ne bi me čudilo da je on nekoga ubio. Bio je sposoban za takvo što – pričali su nam susjedi Mirka Kulića, čovjeka u sedamdesetima, koji su dolazili pred njegovo imanje u Donjim Stativama 14, u općini Netretić, nedaleko od Karlovca. U njegovoj kući je u ponedjeljak oko 11 sati pronađeno mrtvo tijelo mlađeg muškarca kojega je Kulić ubio pucavši u njega dva puta iz vojničke puške.

S obzirom na to da je kuća malo udaljena od drugih u naselju, nitko od susjeda nije čuo pucanj.

– Mirko je došao do jednog susjeda i šokirao ga kada mu je rekao da je ubio nekoga i rekao mu da nazove policiju. Ostao je mirno čekati da dođe policija i predao se. Nije rekao koga je ubio ni zašto, a iskreno, susjed ga od straha nije ni pitao, jer svi znamo da je Mirko bio čudan, sa svima u svađi – priča nam drugi susjed koji nije htio reći svoje ime.

Mirko se u Donje Stative doselio početkom 90-ih, neposredno prije rata, i živio je sam. Na imanju je imao kokoši i desetak zečeva.

– Imao je nekoliko žena, više brakova i više djece, ali svi oni bili su u Njemačkoj, gdje je i on radio i gdje je zaradio mirovinu. Navodno je svašta radio u Njemačkoj, ne biste vjerovali što nam je sve pričao da je radio. Prije dvije-tri godine došao mu je jedan sin iz Njemačke. Stajao je na cesti u Karlovcu i u rukama držao natpis Stative, pa sam stao i pitao ga komu u Stative ide, a ispalo je da ide Mirku i da mu je to sin iz Njemačke. Imao je ruksak, torbe, htio je ostati kod njega, ali Mirko ga je otjerao pištoljem jer je sin, navodno, u Njemačkoj imao problema zbog droge. Takav vam je on – dodaju susjedi.

Kažu da nikoga od rodbine nema u Stativama ni u Hrvatskoj, već sestru u BiH, odakle je i sam. Nikome nije jasno koga je to mogao ubiti i tko je to bio kod njega.

– Tko će znati, možda mu je došao netko iz Njemačke. Prije dva dana, Mirko je selom hodao s mačetom i prijetio susjedima da će nekoga ubiti. Zvali su policiju pa je odveden na razgovor – pričaju susjedi.