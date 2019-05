Veliki obrat u slučaju: škrinja bila puna otisaka Smiljane Srnec?

U slučaju ubojstva Jasmine Dominić došlo je ovih dana do velikog obrata - tužiteljstvo je konačno dobilo krunski dokaz kojim misli u sljedećih manje od mjesec dana poduprijeti optužnicu protiv Smiljane Srnec (45) da je upravo ona 2000. godine ubila svoju tada 21-godišnju sestru Jasminu te njezino tijelo skrila u škrinju, potvrđeno je Jutarnjem listu iz dvaju neovisnih izvora.

Naime, otisci njezinih prstiju izuzeti iz unutrašnjosti škrinje po svom broju i rasporedu, prema tumačenju stručnjaka, nedvojbeno ukazuju da je samo ona manipulirala tijelom svoje ubijene sestre. Stručnu ekspertizu napravili su forenzičari iz Centra za forenzička ispitivanja i vještačenja “Ivan Vučetić”.

Iako je tijelo u ledu bilo 19 godina, Jutarnji doznaje kako su ti otisci prstiju toliko dobro očuvani da je nedvojbeno ustanovljeno da se poklapaju s otiscima papilarnih linija Smiljane Srnec.

- U uvjetima u kojima je bilo tijelo ubijene ti su otisci mogli biti sačuvani i stotinu godina - rekao je jedan ugledni forenzičar koji je želio ostati neimenovan.

Osim otisaka Smiljane Srnec, na jednom paketiću iz škrinje pronađeni su i otisci drugih ukućana. Upravo taj izvađen je 16. veljače ove godine kad je Smiljanina kći Katarina otvorila škrinju, pomaknula ga i onda ugledala ljudsko koljeno.

Slučaj koji je šokirao Hrvatsku dogodio se u Palovcu. Smiljana Srnec okrivljena je da je u ljeto 2000. ubila sestru zadavši joj tvrdim predmetom više snažnih udaraca po glavi, a tijelo je pronađeno gotovo 19 godina poslije.

Srnec se brani šutnjom, a iskusni bivši policijski inspektori smatraju da će biti teško prikupiti dokaze da je ubila sestru.

– Postoje velike teškoće kad imate ubojstvo u obitelji i specifičan odnos prema tragovima kao što su mikrotragovi s odjeće, otisci prstiju i tragovi krvi. Što znači otisak prsta? Druga je stvar kad bi se, na primjer, u toj kući našao moj otisak, a ja živim u Zagrebu i nikad nisam bio tamo. No, ako nađete sestrin otisak, a svaki su dan bile zajedno i živjele u toj kući, to ne znači ništa – kaže Branko Lazarević, umirovljeni kriminalistički inspektor iz Zagreba i bivši šef ekipe za očevide. Dodatna “otegotna okolnost” za istražitelje je to što se sestra brani šutnjom, a obitelj ne želi svjedočiti.