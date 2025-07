Izdan alarm za jedan dio Hrvatske, moguće je i nevrijeme, a onda nam stiže preokret

Kako javlja DHMZ u unutrašnjosti će biti pretežno oblačno s mjestimičnom kišom i ponekim pljuskom, češće u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu do sredine dana promjenljivo oblačno, još ponegdje pljuskovi i grmljavina, ujutro na jugu moguće i izraženi. Poslijepodne sunčanije i većinom bez oborine. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, navečer u slabljenju. Na Jadranu umjerena do jaka bura i tramontana, mjestimice na udare i olujna. Najviša temperatura zraka između 18 i 24, a na Jadranu od 24 do 28 °C. Upaljen je meteoalarm za jug zemlje zbog mjestimice pojačane do jake bure i tramontane.

No, u srijedu nam se vrća sunčano vrijeme. Ujutro na kopnu moguća je magla, poslijepodne mjestimice umjerena naoblaka i mala vjerojatnost za pljusak u gorskim predjelima i na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, još prijepodne na udare olujna, zatim sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 21 °C. Najviša dnevna od 23 do 28 °C.

Od srijede do petka prema DHMZ-u prevladavat će sunčano, ne i posve stabilno, te znatno svježije od prosjeka. Uz povremeno više oblaka mala vjerojatnost za pljusak ili malo kiše postoji osobito u unutrašnjosti. Ujutro u srijedu na kopnu mjestimice magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći i ujutro bura, još u srijedu prijepodne lokalno jaka s olujnim udarima. Temperatura zraka u postupnom porastu, a jutra na kopnu razmjerno svježa.