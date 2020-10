Grbin uvjerljivo vodi, čekaju se završni rezultati

Zatvorena su birališta u drugom krugu unutarstranačkih izbora za predsjednika SDP-a. Glasovi se zbrajaju, a poznati su i prvi rezultati.

U Koprivnici je pobjedu odnio Željko Kolar koji je osvojio 62% glasova dok je Peđa Grbin osvojio 38% glasova. Napomenimo i da je Kolar u prošlom krugu pobjedio u Koprivnici.

Grbin je uvjerljivo pobijedio u Osijeku, a i nakon više od pola prebrojanih glasova u Zagrebu, koji broji najveći broj članova i članica, uvjerljivo vodi Grbin.

Stigli su i rezultati iz Zadra gdje je Grbin osvojio 83,4% glasova.

Došli su i zadnji rezlutati iz Krapinsko-zagorske županije gdje je rezultat bio izjednačen 155 - 155.

A prema neslužbenim rezultatima, nakon što je prebrojano 40% ukupnih glasova rezultat je Grbin 76% - Kolar 24%.

U prvom krugu, prema konačnim rezultatima izbora, Peđa Grbin dobio je 3573 glasa, odnosno 41,23 posto, dok je drugoplasirani Željko Kolar osvojio 2212 glasova, tj. 25,53 posto.

Ranko Ostojić dobio je 1511 glasova, što je 17,44 posto, Mirela Ahmetović 1286 ili 14,84 posto, a Marino Percan 50 glasova odnosno 0,58 posto.

Kolar očekuje pobjedu

Željko Kolar, unatoč velikoj prednosti njegova protukandidata Peđe Grbina, očekuje pobjedu, a nakon toga želi novi SDP u kojemu će, umjesto sukoba, biti suradnje i zajedništva, izjavio je Kolar u subotu nakon glasovanja u drugom krugu izbora za predsjednika SDP-a.

Kolar smatra da je drugi krug nova utakmica i da ima realne šanse za pobjedu.

"Svaku utakmicu igram do kraja, često pobjeđujem u produžetcima, kraj je onda kada sudac 'odfućka' kraj utakmice i na takav način smo se ponašali u ovom drugom tjednu. Bilo je lakše prenijeti neke poruke koje su meni bile vrlo bitne, s obzirom da smo ostali samo nas dvojica", izjavio je Kolar.

Ponovio je da je vrijeme da se u SDP-u prestanu baviti samim sobom i da, osim kritika prema HDZ-u, počnu nuditi i konkretna rješenje odnosno, naglasio je, jasne socijaldemokratske politike. Kao tri trenutačno najveća problema u stranici vidi apatiju koja se nakon izbornog poraza uvukla među članove, međusobne sukobe te zanemarivanje rada na terenu.

Stranku treba ojačati na terenu, unutarnji sukobi najveći izazov

"Kada je SDP pobijedio na parlamentarnim izborima, tada smo bili najjači na terenu. Želimo li ponovo pobjedu na parlamentarnim izborima, moramo ponovno stranku ojačati na terenu, napraviti odličan rezultat na lokalnim izborima koji bi nas onda zapravo dizao da budemo prepoznatljivi, konkurentniji, da bismo se uopće mogli upustiti u otvorenu utakmicu za pobjedu na sljedećim parlamentarnim izborima", smatra Kolar.

Ocijenio je da će unutarnji sukobi i kako ih riješiti biti najveći izazov za budućega predsjednika. Kolar je najavio da će, ako pobijedi, osobno razgovarati sa svim saborskim zastupnicima iz stranke, članovima Predsjedništva i Glavnog odbora te s čelnim ljudima na terenu kako bi se postigla sinergija za koju drži da je važna da SDP ponovo postane pobjednička stranka.

"Ne možete stvoriti pobjednički SDP s ljudima koji nikad nisu pobjeđivali s jedne strane, a s druge strane, bez te sinergije i terena, i vrha stranke, sjajne suradnje i koordinacije između predsjednika, Predsjedništva, glavnog odbora i samog Kluba zastupnika SDP-a u Saboru. Siguran sam da ja to mogu", poručio je Kolar.

U slučaju pobjede najavio je aktiviranje saborskoga mandata te preuzimanje funkcije predsjednika Kluba SDP-a.

"Ako slučajno ne pobijedim, onda ću završiti svoj mandat župana, a koji će biti sljedeći potezi, kao i uvijek ću dogovarati sa svojim stranačkim kolegicama i kolegama u Zagorju", zaključio je Kolar.

Na novinarsko traženje da komentira Milanovićevo prozivanje protukandidata Peđe Grbina, Kolar je rekao da osobno smatra da to nije primjereno, a sve oko slučaja Janaf nazvao je "blamažom" ističući da se sada sve svodi oko toga što se u Klubu u Slovenskoj jelo ili pilo.

"Skreće se pozornost s glavne teme a to je nefunkcioniranje sustava", ocijenio je Kolar te dodao da bi predsjednik države i Vlade trebalo razgovarati zbog čega 'cure' informacije vezane uz istragu. Na pitanje je li on ikada bio u Klub odgovorio je da nije bio niti je znao da taj Klub postoji.

Grbin glasovao u Puli

Saborski zastupnik i kandidat za predsjednika SDP-a Peđa Grbin u subotu je novinarima u Puli rekao kako nema posebnog komentara na izjavu predsjednika Milanovića o njemu te zatim ustvrdio da se "predsjednik ovih dana očito odlučio braniti ili hraniti konfliktom".

"Nemam posebnog komentara. Predsjednik Republike se ovih dana očito odlučio braniti ili ako hoćete - hraniti konfliktom. Osobno ja u tome nemam ni najmanju namjeru sudjelovati, konflikt neću podgrijavati. Neka govori što želi, nemam namjeru sudjelovati u tome" - kratko je poručio Peđa Grbin koji je u subotu glasovao u Puli u drugom krugu unutarstranačkih izbora.

Peđa Grbin branio je performans saborskih zastupnica Dalije Orešković i Marijane Puljak, koje su postavile tablu "Ured predsjednika" pred ulaz u "Klub" Dragana Kovačevića, uz ocjenu da se pravo demonstriranja ne smije nikome oduzeti. A na to je odgovorio predsjednik Milanović pitanjem je li demokracija da se političke suparnike ne smije verbalno napadati i preispitivati logičnost, utemeljenost ili pristojnost njihovih nastupa.

"Opet logičke greške, kandidat za predsjednika SDP-a nažalost nije uspio složiti suvislu rečenicu, to mu je moja poruka. Dakle, ne mora me zvati ubuduće, ali ako tako misli voditi SDP - ne bu dobro. Sretno u stranačkim izborima" - poručio je Milanović Grbinu. Da se političke suparnike ne smije verbalno napadati i preispitivati logičnost, utemeljenost ili pristojnost njihovih nastupa... to je demokracija? Dakle, sretno u stranačkim izborima, dodao je Milanović.