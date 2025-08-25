Naši Portali
IZ MINUTE U MINUTU

Izbio požar na otoku Šolti: Gori u blizini kuća, stigli i kanaderi

Pisak: Kanaderi se probijaju do požarišta
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija
Autori: Hina, Matea Bahovec
25.08.2025.
u 16:52

Požar je aktivan, na terenu je 40 vatrogasaca sa Šolte, 10 vatrogasnih vozila, a pomoć iz zraka zasad pružaju dva kanadera

  • Veliki šumski požar izbio je na otoku Šolti
  • Na terenu je 40 vatrogasaca i dva kanadera 

16:50 - Iz MORH-a su izvijestili kako su na teren poslani dva Canadaira CL-415 i jedan AirTractor AT-802.

16:41 - Zapovjednik DVD Šolta Josip Burica kazao je za Hinu kako je vatra buknula na teško pristupačnom predjelu Gornje Krušice gdje gori gusta borova šuma, a na terenu su sve otočne snage i to 40 vatrogasaca s deset vozila. "Unatoč burinu koji puše potporu nam daju zračne snage i to kanader, kao i air traktor. Pozvali smo još jedan kanader u pomoć. U jednom trenutku je čak bila ugrožena i jedna kuća, no uspjeli smo je obraniti", kazao je Burica.

Još se uvijek ne može reći kolika je ukupna površina zahvaćena vatrom, a vatrogasci ostaju i dalje na terenu obuzdavati vatru koja sada guta borove i druga stabla.

16:00 - Vatrogasci su objavili da je u tijeku gašenje požara u Gornjoj Krušici na otoku Šolti. Dojavu su zaprimili u 15:02 sata. Požar je aktivan, na terenu je 34 vatrogasaca sa Šolte, 10 vatrogasnih vozila, a pomoć iz zraka zasad pružaju dva kanadera. Kako doznaje Večernji list od Javne vatrogasne postrojbe grada Splita, požar je izbio u blizini kuća te predstavlja opasnost. 

Snimke požara vatrogasci su objavili na društvenim mrežama TikToku i Facebooku. 

@vatrogasci193 25.08.2025. Otok Šolta #vatrogasci193 #hrvatskivatrogasci #croatia🇭🇷 ♬ оригинальный звук - Правда о Земле
