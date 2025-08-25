Izbio požar na otoku Šolti: Gori u blizini kuća, stigli i kanaderi

Veliki šumski požar izbio je na otoku Šolti

Na terenu je 40 vatrogasaca i dva kanadera

16:50 - Iz MORH-a su izvijestili kako su na teren poslani dva Canadaira CL-415 i jedan AirTractor AT-802.

Ukupno dva Canadaira CL-415 i jedan AirTractor AT-802 #HRZ angažirana su na požarištu Šolta-Gornja Krušica, Splitsko-dalmatinska županija❗️ pic.twitter.com/2r32z9G7Gp — MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) August 25, 2025

16:41 - Zapovjednik DVD Šolta Josip Burica kazao je za Hinu kako je vatra buknula na teško pristupačnom predjelu Gornje Krušice gdje gori gusta borova šuma, a na terenu su sve otočne snage i to 40 vatrogasaca s deset vozila. "Unatoč burinu koji puše potporu nam daju zračne snage i to kanader, kao i air traktor. Pozvali smo još jedan kanader u pomoć. U jednom trenutku je čak bila ugrožena i jedna kuća, no uspjeli smo je obraniti", kazao je Burica.

Još se uvijek ne može reći kolika je ukupna površina zahvaćena vatrom, a vatrogasci ostaju i dalje na terenu obuzdavati vatru koja sada guta borove i druga stabla.

16:00 - Vatrogasci su objavili da je u tijeku gašenje požara u Gornjoj Krušici na otoku Šolti. Dojavu su zaprimili u 15:02 sata. Požar je aktivan, na terenu je 34 vatrogasaca sa Šolte, 10 vatrogasnih vozila, a pomoć iz zraka zasad pružaju dva kanadera. Kako doznaje Večernji list od Javne vatrogasne postrojbe grada Splita, požar je izbio u blizini kuća te predstavlja opasnost.

Snimke požara vatrogasci su objavili na društvenim mrežama TikToku i Facebooku.